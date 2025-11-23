Posmatrači obavijestili CIK o teškom kršenju izbornih pravila: "Porodično glasanje" na 23,7 posto biračkih mjesta

Koalicija "Pod lupom" objavila je ključne nalaze posmatranja izbornog dana do 12:00h na osnovu izvještaja svojih posmatrača/ica raspoređenih na otprilike svakom petom biračkom mjestu širom Republike Srpske.

Do 12:00h Koalicija „Pod lupom“ je zabilježila 19 težih oblika izbornih nepravilnosti koje se odnose na: 6 slučajeva manjka izbornog materijala, 5 slučajeva kršenja izborne šutnje, 2 slučaja zabrane posmatranja izbora, 2 slučaja nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja, 2 biračka mjesta bez spiska članova biračkih odbora, i po 1 slučaj pritisaka na birače i fotografisanja na biračkom mjestu.

Izborna nepravilnost koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus je porodično glasanje koje je zabilježeno na 23,7 posto biračkih mjesta. Kao proceduralni propust zabilježeno je vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu na Izvodu iz CBS-a. Od 1 – 10 slučajeva ovog propusta zabilježeno je na 20 posto biračkih mjesta, dok je više od 10 slučajeva zabilježeno na 0,9 posto biračkih mjesta.

Birači koji su koristili pomoć drugog lica pri glasanju nisu imali dokaz da im je pomoć pri glasanju zaista potrebna na 22 posto biračkih mjesta. Posmatrači su zabilježili i da jedna osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju u kabini na 9,7 posto biračkih mjesta.

Glasanje bez provjere

Glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata je dopušteno na 4 biračka mjesta.

Na jednom biračkom mjestu je ugrožena tajnost glasanja.

Posmatrači su uložili 2 primjedbe na biračkim mjestima, a Koalicija „Pod lupom“ je do sada podnijela 7 inicijativa CIK-u za postupanje po službenoj dužnosti u vezi izbornih nepravilnosti i jedan prigovor GIK-u Banja Luka.

Izlaznost do 11:00h

Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Prijevremenim izborima do 11:00h je 10.4 posto (sa marginom statističke greške od +/- 0,05 posto na intervalu od 0,95 procentne tačnosti). Poređenja radi, izlaznost na prethodnim Opštim izborima 2022. u Republici Srpskoj do 11:00h je bila 17 posto.