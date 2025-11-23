Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i poznavalac historije grada: Kako je ćevap privukao ljude i s Istoka i sa Zapada

Više trgovina i zanatskih radnji je privlačilo više trgovaca, a više trgovaca poticalo ljude da u Sarajevu otvaraju sve više trgovina i zanatskih radnji najrazličitijih esnafa. Kako se grad razvijao i rastao, do sredine 16. stoljeća nije bilo robe u Osmanskom Carstvu koja se nije prodavala i kupovala u, sada već, šeher Sarajevu. S potrebom je rastao i broj bezistana, karavan-saraja, hanova i musafirhana. U Zlatnu dolinu slijevao se svijet sa svih krajeva Carstva i izvan njega, pa tako grad privuče i brojne putopisce s Istoka i Zapada zahvaljujući čijim zapisima danas i znamo kako je Sarajevo izgledalo, raslo, živjelo i disalo stoljećima unazad. Za stanovnike i silne goste pravili su se različiti kulturni, vjerski i drugi sadržaji, a trebalo je sve te ljude i nahraniti.

Sarajevo se od svog utemeljenja širilo i gradilo kao trgovački centar. Njegov utemeljitelj Isa-beg Ishaković je među prvim objektima u gradu uz tekiju podigao musafirhanu, a ispred prve džamije, koju danas zovemo Carevom, preko rijeke podigao i most nasuprot kojeg je sagradio prvi karavan Saraj, današnji Kolobara han. Uz ovaj han počeo je graditi i bezistan, svojevrsni šoping centar onog vremena. U neposrednoj blizini bila je Stara varoš, poznato pazarno mjesto gdje su se utorkom sakupljali ljudi iz svih krajeva Bosne i šire, da prodaju i kupuju različita dobra i rukotvorine. Kako su se na sve strane oko Isa-begovog karavan-saraja nizale čaršije spajajući se u poznatu sarajevsku Baščaršiju, tako su se sve više i sve glasnije počele širiti priče o Sarajevu kao važnom trgovačkom čvorištu.

Tako se među brojnim sarajevskim čaršijama podiže i jedna posebna čaršija gdje se spremala hrana. Zvala se Aščiluk i tu se nalazio niz aščijskih radnji tj. restorana u kojima su se pravila brojna ukusna jela. To što je Sarajevo privlačilo ljude s Istoka i Zapada nije donijelo samo materijalno bogatstvo. Pored brojnih blagodati jedna je bila i ta što je domaća kuhinja obogaćena brojnim receptima, sastojcima i jelima koja su miješajući se i nadograđujući izrodila jedinstvenu bosansku i sarajevsku kuhinju.

Očekivano, mnoštvo novih ideja u bosansku kuhinju došlo je s Istoka, a jedno od jela koje se posebno dopalo stanovništvu bio je kebab. Nije mnogo trebalo da se na bazi kebaba razvije ćevap u brojnim svojim kreativnim izvedbama, od šiš-ćevapa pa sve do neobičnog slatkog ćevaba. Među najomiljenijim verzijama bili su ćevapčići, mnogi će potvrditi – najukusnija izvedba kebaba, za „Avaz“ govori Mufid Garibija, arhitekta i dobar poznavalac historije grada.

Osnova je mljeveno meso, ali Sarajlije na kreativan način uz minimalne izmjene u smjesi, začinima i pripremi, promijeniše ukus iako je osnova bila ista. Pravio se od mljevenog mesa, tačnije od starije teletine ili mlađe govedine, a nekada i od bravetine. Tajna posebnog ukusa bila je u pravoj mješavini ova tri mesa i periodu u kojem smjesa treba da „odstoji“ kako bi se ukusi u mješavini sjedinili te se dobila punoća okusa. Za roštilj bi se oblikovao u valjke veličine jednog ili dva zalogaja, pa otud i milozvučni naziv ćevapčići.

Važno je naglasiti da je forma ćevapčića kakvu danas poznajemo i volimo ipak zaokružena tek šezdesetih godina prošloga stoljeća, nakon više stotina godina aščijskih nadogradnji ovog jela. Za današnju verziju posebno su zaslužni kreativni mesari koji usavršiše smjesu i dođoše na ideju da otvore posebnu vrstu restorana u kojem će se služiti samo ćevapčići.

Mesarska porodica

Izvjesno je da su postojale i neke ćevabdžinice ranije, ali ne u ovom obliku kakve ih znamo danas. Tamo gdje nam nedostaje zapisa, uvijek se možemo okrenuti kazivanjima starih Sarajlija koji se sjećaju jedne male ćevabdžinice na čaršiji u koju se nije ulazilo, nego se ćevap prodavao na komad i ubacivao u somun izrezan po veličini u zavisnosti od broja ćevapa. Vlasnika ćevabdžinice su zvali „Čiko“ i bio je omiljen među djecom, s obzirom na to da je bio široke ruke i često im davao ćevapčiće a da im nije naplaćivao. Kako u ta doba nije bilo frižidera, a meso se ručno mljelo, ćevapi bi se prodavali brzo i nije se moglo dugo čuvati meso kako se isto ne bi pokvarilo. Stare generacije se sjećaju da se u to vrijeme luk nije služio uz ćevapčiće, a da je ta radnjica bila negdje u blizini Slatkog ćošeta odnosno restorana Aeroplan koji je u sklopu džamije Gazi Husrev-bega.

Prvu ćevabdžinicu za koju provjereno i tačno znamo bila je ona poznate mesarske porodice Ferhatović, otvorena u Telalima 1965. godine, navodi Garibija.

Ubrzo im se pridružiše i pripadnici porodice Mrkva iz istog esnafa, a kasnije krenuše i ostali. Šezdesete godine bile su za ovo pogodne jer se u masovnoj upotrebi pojavio frižider tj. hladnjak koji je omogućio lakše i duže skladištenje, a samim tim i masovniju proizvodnju ćevapa. Prva Mrkvina ćevabdžinica bila je na prostoru gdje je kasnije napravljena Sarajka, a gdje danas stoji šoping centar Aria. Ferhatović se zatim premjestio iz Telala u centar Baščaršije, tačnije u blizinu Čekrekčijine džamije. Sarajlije iz te generacije sjećaju se i specifičnog bačvastog svoda od ćerpiča koji je krasio dućane u ovom dijelu Baščaršije, a tako i ovu ćevabdžinicu. Vlasnik Ešef Ferhatović odlučio je ovoj ćevabdžinici dati ime Sport, spajajući tako esnafsku i sportsku tradiciju ove čuvene sarajevske porodice. Među sportistima daleko najpopularniji bio je Ešefov brat Asim Ferhatović, popularni Hase. Bio je jedan od najboljih, ako ne i najbolji ovdašnji fudbaler svih vremena. Osim kao golgeter Jugoslavije i šampionske generacije FK Sarajeva, u našem gradu bio je poznat i po izrazitom dobročinstvu i humanosti. Raskošni talent i ogromna popularnost ga nikada nisu odveli u smjeru oholosti, naprotiv, kad bi bio slobodan nije mu bilo mrsko čak ni stajati za roštiljem i praviti ćevapčiće.