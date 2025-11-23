Djeca na Bjelašnici uživaju u prvom ovogodišnjem sankanju

Prvi ozbiljniji snijeg ove sezone je prekrio Bosnu i Hercegovinu, donoseći pravo zimsko raspoloženje. Na Bjelašnici je snijeg posebno razveselio najmlađe, koji su iskoristili priliku da izađu na padine.

Brojne porodice su se okupile na planini, a djeca sanke nisu ispuštala iz ruku dok su uživala u prvim ovogodišnjim spustovima.

Prema prognozama, snijeg bi se na višim predjelima mogao zadržati i narednih dana, što će razveseliti sve ljubitelje zimskih aktivnosti.

- Naši najvjerniji gosti su naravno domaći posjetioci i lokalno stanovništvo, koji čine najveći broj skijaša i rekreativaca i koji su istinski ambasadori ove planine. Pored njih, očekujemo i značajan broj turista iz regije, što potvrđuju trendovi iz prethodnih sezona. Razlozi su jasni – cjenovna pristupačnost u poređenju sa ostalim skjalištima, odličan odnos cijene i kvaliteta, blizina grada Sarajeva i međunarodnog aerodroma, te atraktivnost Kantona Sarajevo kao savremene zimske destinacije.