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ZIMSKE RADOSTI

Djeca na Bjelašnici uživaju u prvom ovogodišnjem sankanju

Brojne porodice su se okupile na planini

Zimske radosti na Bjelašnici - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

23.11.2025

Prvi ozbiljniji snijeg ove sezone je prekrio Bosnu i Hercegovinu, donoseći pravo zimsko raspoloženje. Na Bjelašnici je snijeg posebno razveselio najmlađe, koji su iskoristili priliku da izađu na padine.

Brojne porodice su se okupile na planini, a djeca sanke nisu ispuštala iz ruku dok su uživala u prvim ovogodišnjim spustovima.

Prema prognozama, snijeg bi se na višim predjelima mogao zadržati i narednih dana, što će razveseliti sve ljubitelje zimskih aktivnosti.

- Naši najvjerniji gosti su naravno domaći posjetioci i lokalno stanovništvo, koji čine najveći broj skijaša i rekreativaca i koji su istinski ambasadori ove planine. Pored njih, očekujemo i značajan broj turista iz regije, što potvrđuju trendovi iz prethodnih sezona. Razlozi su jasni – cjenovna pristupačnost u poređenju sa ostalim skjalištima, odličan odnos cijene i kvaliteta, blizina grada Sarajeva i međunarodnog aerodroma, te atraktivnost Kantona Sarajevo kao savremene zimske destinacije.

Tokom ove sezone već smo ponudili posebne akcije i pogodnosti za naše posjetioce. Još u septembru smo pokrenuli pretprodaju sezonskih ski-karata po akcijskim cijenama, a interesovanje je bilo izuzetno veliko. Veoma smo zadovoljni rezultatima pretprodaje, što pokazuje koliko posjetioci vjeruju u kvalitet naše ponude i pripreme sezone.


Posebnu pažnju posvetili smo najmlađim skijašima. Cijena sezonske karte za djecu bila je izdvojena na 315 KM, uz mogućnost kupovine na rate, kako bismo svimroditeljima maksimalno olakšali pristup skijanju - rekla je “Avazu” Lea Kalender iz OC ZOI’84 d.o.o. Sarajevo.

Cijene karata su sljedeće:

Dnevna odrasli - 59 KM

Teen - 47 KM

Djeca - 42 KM

Noćno skijanje:

Odrasli - 42 KM

Teen - 30 KM

Djeca - 24 KM 

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# SNIJEG
# BJELAŠNICA
# SANKANJE
# BIH
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