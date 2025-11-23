Katastrofalna izlaznost na izborima za predsjednika RS: Do 15 sati glasalo 26 posto birača

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se danas.

Biračka mjesta su otvorena jutros u 07:00 a zatvaraju se večeras u 19:00 sati.

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj hitnoj sjednici donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 “Korićani” u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 30.11.2025. godine.