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PODACI CIK-A

Katastrofalna izlaznost na izborima za predsjednika RS: Do 15 sati glasalo 26 posto birača

Prvi preliminarni rezultati na stranici Centralne izborne komisije očekuju se u 23 sata

Glasanje u Istočnom Sarajevu. Avaz

S. S.

23.11.2025

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se danas.

Biračka mjesta su otvorena jutros u 07:00 a zatvaraju se večeras u 19:00 sati.

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj hitnoj sjednici donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 “Korićani” u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 30.11.2025. godine.

Do 15:00 sati na redovnim biračkim mjestima je glasalo 322.239 birača ili 26 %.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 23:00 sati na internet stranici www.izbori.ba.

# CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH
# IZBORI 2025
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