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SARAJEVO

Još dva stabla pala na Kovačićima i Grbavici, jedno palo na automobil

Komunalni radnici odmah su intervenisali

Stablo se srušilo na Grbavici. Avaz

M. Až.

23.11.2025

Nakon što je veliko stablo palo u Grbavičkoj ulici u Sarajevu, u naselju Kovačići obrušio se dio još jednog stabla.

Komunalni radnici odmah su intervenisali i motornim pilama uklonili dijelove stabla koji su predstavljali opasnost za pješake i vozila.

Istovremeno, u naselju Grbavica, kod šoping centra, još jedno stablo palo je direktno na automobil, pri čemu na sreću nije bilo povrijeđenih.

Stanari i prolaznici izražavaju zabrinutost zbog neodržavanog drveća u gradu i apeliraju na nadležne službe da hitno riješe problem, kako bi se spriječile dalje nesreće, posebno tokom zimskih dana sa snijegom i ledom.

# GRBAVICA
# SARAJEVO
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