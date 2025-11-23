Još dva stabla pala na Kovačićima i Grbavici, jedno palo na automobil

Nakon što je veliko stablo palo u Grbavičkoj ulici u Sarajevu, u naselju Kovačići obrušio se dio još jednog stabla.
Komunalni radnici odmah su intervenisali i motornim pilama uklonili dijelove stabla koji su predstavljali opasnost za pješake i vozila.
Istovremeno, u naselju Grbavica, kod šoping centra, još jedno stablo palo je direktno na automobil, pri čemu na sreću nije bilo povrijeđenih.
Stanari i prolaznici izražavaju zabrinutost zbog neodržavanog drveća u gradu i apeliraju na nadležne službe da hitno riješe problem, kako bi se spriječile dalje nesreće, posebno tokom zimskih dana sa snijegom i ledom.