Izlaznost manja za 13 posto u odnosu na 2022. godinu, pozvana policija u Brčkom zbog zastrašivanja birača

Koalicija "Pod lupom" objavila je najnovije ključne nalaze posmatranja izbornog dana koji se odnose na proces glasanja, izlaznost i izborne nepravilnosti do 15:00h.

Do 15:00h Koalicija „Pod lupom“ zabilježila je ukupno 24 teža oblika izbornih nepravilnosti koje se odnose na: manjak izbornog materija koji je predviđen za određeno biračko mjesto (6), kršenja izborne šutnje (5), zabranu posmatranja izbora (2), nezakonitu objavu rezultata ispitivanja javnog mnijenja (2), biračka mjesta bez spiska članova biračkih odbora (2), pritiske na birače (3), fotografisanje na biračkom mjestu (2), nepoštivanje procedura za izdavanje glasačkih listića (1) i evidentiranje birača koji izlaze na glasanje (1).

Izborne nepravilnosti

Ostale zabilježene izborne nepravilnosti i propusti odnose se na one koje se tradicionalno ponavljaju iz izbornog ciklusa u izborni ciklus: porodično glasanje (32,9% biračkih mjesta), vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu na Izvodu iz CBS-a (od 1 – 10 slučajeva na 30,9% biračkih mjesta, a više od 10 slučajeva na 0,9% biračkih mjesta), glasanje bez dokaza o potrebnoj pomoći pri glasanju (26,6%), pružanje pomoći većem broju birača da glasaju u kabini (15,6%) i glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata (2,5%).

Posmatrači su uložili 3 primjedbe na rad biračkog odbora, a Koalicija „Pod lupom“ je do sada podnijela 7 inicijativa CIK-u za postupanje po službenoj dužnosti u vezi izbornih nepravilnosti i 3 prigovora ka lokalnim izbornim komisijama. U jednom slučaju Koalicija „Pod lupom“ je pozvala policiju u Brčko distriktu BiH zbog dojave o zastrašivanju birača.

Izlaznost do 15:00h

Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Prijevremenim izborima do 15:00h je 26% (sa marginom statističke greške od +/- 1,02% na intervalu od 0,95 procentne tačnosti). Izlaznost na prethodnim Opštim izborima 2022. u Republici Srpskoj do 15:00h je bila 39%.

Predstavnici Koalicije „Pod lupom“ ističu da svaka prijava izborne nepravilnosti doprinosi poštenijem izbornom procesu.

Pozivamo sve građane i građanke da, ukoliko primijete bilo kakvo odstupanje od pravila, odmah to prijave putem besplatne linije 080 05 05 05 ili putem društvenih mreža. – naveli su iz Koalicije „Pod lupom“.

Naredna konferencija za medije će se održati u 22:00h u Hotelu Holiday u Sarajevu na kojoj će Koalicija „Pod lupom“ izvijestiti o procesu glasanja do 19:00h, zatvaranju biračkih mjesta, brojanju glasova, izlaznosti, izborne nepravilnosti do 21:30h i preliminarnim rezultatima izbora.