U Hadžićima i Ilijašu nestalo struje zbog snijega

Građani općina Hadžići i Ilijaš javili su da već satima nemaju struju u pojedinim mjesnim zajednicama.

Obilne padavine i težak snijeg izazvali su brojne probleme širom Bosne i Hercegovine, uključujući i nestanak električne energije u pojedinim područjima.

Iz mjesnih zajednica Luka i Bioče je saopćeno da je više od 2.500 stanovnika ostalo bez električne energije.

Mještani naselja Garovci u općini Hadžići naveli su da njihov problem sa nestankom struje traje već drugi dan. Vrlo niske temperature zraka dodatno otežavaju situaciju, posebno porodicama s djecom.

Ekipe Elektrodistribucije Sarajevo nalaze se na terenu i rade na otklanjanju problema. Za sada nije poznato kada će snabdijevanje električnom energijom biti u potpunosti normalizirano.