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RADNA POSJETA

Čović i Filipović u Posavini: Razgovarano o prioritetima, ali i o pripremi za izbore 2026. godine

Teme sastanka obuhvatile su aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini

Čović i Filipović u Posavini. HDZ BiH

FENA

23.11.2025

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i dopredsjednica Darijana Filipović boravili su u nedjelju u radnom posjeti Posavini, gdje su u Orašju održali radni sastanak s predstavnicima općinskih i Kantonalnog odbora HDZ-a BiH.

Teme sastanka obuhvatile su aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini, s osobitim naglaskom na predstojeće prioritete i djelovanje u Posavskom kantonu ususret izborima 2026. godine, priopćeno je iz HDZ-a BiH.

Sukladno zaključcima Središnjeg odbora HDZ-a BiH 14. studenoga, istaknut je početak razgovora oko pripremnih aktivnosti za Opće izbore, ističući važnost očuvanja zajedništva hrvatskoga naroda i provođenja svih definiranih prioriteta kojima će se nastaviti štititi interesi i prava hrvatskoga naroda te predvoditi razvojne procese kantona.

Na koncu je zaključeno kako je nužno nastaviti jačati međusobnu suradnju unutar zajednice, pokretati strateške inicijative i učvršćivati političko jedinstvo kao temelj uspjeha. Sudionici su izrazili opredijeljenost da kroz zajednički rad i koordinirano političko djelovanje nastave doprinositi razvoju lokalnih zajednica i daljnjem napretku Posavine i Bosne i Hercegovine.

Sastanku su nazočili predsjednik Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Posavina Đuro Topić, članica Predsjedništva HDZ-a BiH Ana Andrić, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Orašje Elvis Živković, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a BiH Odžak Darko Kasap, predsjednik Općinskog odbora HDZ-a BiH Domaljevac-Šamac Stjepan Piljić te gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.

# POSAVSKI KANTON
# HDZ BIH
# ORAŠJE
# DARIJANA FILIPOVIĆ
# DRAGAN ČOVIĆ
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