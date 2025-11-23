Blagojević za "Avaz": Nije katastrofalna izlaznost, nego u RS živi 400.000 ljudi manje nego što je u biračkom spisku

Pravni ekspert Milan Blagojević dao je osvrt na činjenicu da je prema podacima Centralne izborne komisije BiH izlaznost do 15 sati iznosila svega 26 posto.
PRAVNI ESKPERT
Izlaznost u RS do 15 sati 2022. godine iznosila je 39 posto, a sada se doživio pad od 13 posto
Milan Blagojević. BHRT
Pravni ekspert Milan Blagojević dao je osvrt na činjenicu da je prema podacima Centralne izborne komisije BiH izlaznost do 15 sati iznosila svega 26 posto.
- Ako se uzme netačan, da ne kažem neistinit podatak CIK BiH, da RS navodno ima milion i dvjesto hiljada (i malo preko toga) birača, onda je "katastrofalna" izlaznost na današnjim izborima. Međutim, kada se ima u vidu da RS nema više od osamsto hiljada stanovnika, u koji broj ulaze najmanje stotinu hiljada maloljetnika, onda je izlaznost na današnjom izborima vrlo dobra, jer je do 15 sati glasalo preko tristo hiljada birača - rekao je Blagojević na "Avaz".
Inače, izlaznost u RS do 15 sati 2022. godine iznosila je 39 posto, a sada se doživio pad od 13 posto.
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