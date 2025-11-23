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PRAVNI ESKPERT

Blagojević za "Avaz": Nije katastrofalna izlaznost, nego u RS živi 400.000 ljudi manje nego što je u biračkom spisku

Izlaznost u RS do 15 sati 2022. godine iznosila je 39 posto, a sada se doživio pad od 13 posto

Milan Blagojević. BHRT

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.11.2025

Pravni ekspert Milan Blagojević dao je osvrt na činjenicu da je prema podacima Centralne izborne komisije BiH izlaznost do 15 sati iznosila svega 26 posto.

- Ako se uzme netačan, da ne kažem neistinit podatak CIK BiH, da RS navodno ima milion i dvjesto hiljada (i malo preko toga) birača, onda je "katastrofalna" izlaznost na današnjim izborima. Međutim, kada se ima u vidu da RS nema više od osamsto hiljada stanovnika, u koji broj ulaze najmanje stotinu hiljada maloljetnika, onda je izlaznost na današnjom izborima vrlo dobra, jer je do 15 sati glasalo preko tristo hiljada birača - rekao je Blagojević na "Avaz".

Inače, izlaznost u RS do 15 sati 2022. godine iznosila je 39 posto, a sada se doživio pad od 13 posto.

# MILAN BLAGOJEVIĆ
# CIK BIH
# IZBORI 2025
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