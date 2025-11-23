Sutra dvobroj "Avaza": Intervjui s Bećirovićem i akademikom Durakovićem

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine sutra izlazi dvobroj “Dnevnog avaza”.

U svečanom izdanju objavljujemo intervju s članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem u kojem on, između ostalog, ističe da je „borba za institucije i borba za samu opstojnost države BiH.“

-To je borba za dostojanstvo svakog njenog građanina, za budućnost naše djece i za vjerodostojnost pred međunarodnom zajednicom – naglasio je Bećirović.

Donosimo i ekskluzivan intervju s akademikom Esadom Durakovićem. Jedan od najvećih živućih bh. intelektualaca govori o stanju države 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, o akterima razgradnje države, aktuelnoj vlasti, poziciji Bošnjaka. Akademik Duraković analizira i zašto na vlast svaki put dolaze „gori od onih prethodnih“ i pojašnjava zašto bh. političari istovremeno nisu i državnici.

- Mi imamo provincijalni politički mentalitet, ili duh. Naši političari su okupirani svojim partikularnim partijskim interesima ne shvaćajući da je je njihova država pred najozbiljnijom prijetnjom raspada – istaknuo je Duraković.