Djeca na svoj način obilježila predstojeći 25.novembar - Dan državnosti BiH

Dvadeset i peti novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine i na području Gračanice bit će obilježen sa pripremljenim programom. Svoj doprinos dat će i građani i planinari PD "Zefir" tradicionalnim pješačkim pohodom "Moja domovina, moj ponos" koji će se održati u utorak od Gračanice, do izletišta Vis-Sijedi krš. Bit će održana i Svečana akademija.

A danas su djeca Stjepan Polja obilježila ovaj značajan datum na svoj način, za svoju domovinu. Desetine djece, zbog hladnoće, toplo su se obukli, okupili kod Doma kulture, gdje im je bezbrižno djetinstvo poželio gradonačelnik Sadmir Džebo, a pjesnik i hroničar Senahid Kahrimanović, održao kraći čas historije.

Potom su se djeca, okićena zastavama BiH, uputila ka mjestu, gdje su žene Stjepan Polja i udruženja pripremile topli čaj, doručak i kolače. Lijepa slika i prilika za organizatore i djecu, lijepim povodom.