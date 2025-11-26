Sulejman Tihić: 74. godišnjica rođenja bivšeg člana Predsjedništva BiH

Na današnji dan 1951. godine, u Bosanskom Šamcu je rođen Sulejman Tihić, bosanskohercegovački političar i bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, između 2002. i 2006. godine.

Kao mladić svirao je u rok bendu „Crveni plamenovi“. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1975., potom radio u Sudu i Tužilaštvu u Bosanskom Šamcu, a nakon toga se bavio advokaturom sve do 1992. godine.

U Stranku demokratske akcije Tihić se učlanio 1990. Prvi period agresije na Bosnu i Hercegovinu, između maja i avgusta 1992., proveo je u zarobljeničkim logorima u Bosanskom Šamcu, Brčkom, Bijeljini, Batajnici kod Beograda i Sremskoj Mitrovici.

Podijelio SDA u frakcije

Godine 1994., imenovan je šefom konzularnog odjela Ambasade Republike Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, a 1996. savjetnikom u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Iste godine postao je zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kao savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova prestao je raditi 1999., a godinu kasnije, 2000., postao je potpredsjednik Narodne skupštine RS. Na tom položaju zadržao se do 2002., kada je u oktobru iste godine na Općim izborima izabran za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Alija Izetbegović imenovao ga je svojim nasljednikom na mjestu predsjednika Stranke demokratske akcije 2001. godine. S njegovim imenovanjem u stranci je počeo proces sekularizacije.

Podjele u stranci naročito su se izrazile tokom procesa ustavnih reformi, u maju 2005., kada je trebao biti održan Kongres SDA. Tihić je na tom kongresu izjavio da od SDA želi napraviti multietničku stranku, te se udaljiti od nacionalističkih stranaka.

Tihićeva politika podijelila je SDA u frakcije, jednoj je na čelu bio on, a drugoj sin umrlog predsjednika Alije Izetbegovića, Bakir. Stranka za BiH koristila je Izetbegovićevu frakciju kako bi oslabila Tihićev položaj u SDA.

Tihić je potpisnik Banjalučkog dogovora s početka 2009. godine.

Preminuo je nakon duge i teške bolesti na Klinici za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra u Sarajevu 25. septembra 2014. godine.

Tihić je do smrti obavljao dužnost člana Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.