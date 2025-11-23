Der Standard: Vučićeva prisutnost na položajima snajperista ponovo u fokusu

Bečki Der Standard objavio je analizu u kojoj se podsjeća na ulogu snajperskih položaja Vojske Republike Srpske tokom opsade Sarajeva, ali i na prisustvo Aleksandra Vučića (Aleksandar Vučić) na lokaciji s koje se pucalo na stanovnike glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Granatiranje i ciljani udari snajperista na civile bili su sastavni dio brutalne i nezakonite strategije VRS-a između 1992. i 1995. godine. Snajperisti su najčešće djelovali iz nebodera duž glavne gradske saobraćajnice Zmaja od Bosne, dijela koji je kasnije dobio naziv "Snajperska aleja". Snajperske pozicije postavljane su i na okolnim brdima, uključujući padinu gdje se nalazi Jevrejsko groblje – područje na kojem su bile raspoređene četničke jedinice.

Tadašnji četnički vođa Slavko Aleksić izjavio je za Der Standard 2015. godine da je "Vučić 1993. godine nekoliko mjeseci radio u Palama kao asistent novinara za SRNA-u", te da je "radio intervjue i na Jevrejskom groblju u Sarajevu".

Njegov politički mentor, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj (Vojislav Šešelj), također je pred sudom tvrdio:

- Sve smo radili zajedno. (...) Prije nego što se pridružio našoj stranci, naš generalni sekretar Aleksandar Vučić bio je dobrovoljac u četničkom odredu Slavka Aleksića na Jevrejskom groblju i odatle je povučen da radi na TV Pale, jer se pokazalo da dobro razumije posao.

U analizi se podsjeća i na Vučićevu izjavu od 20. jula 1995. godine, kada je u parlamentu u Beogradu poručio da će se "za svakog ubijenog Srbina ubiti 100 Muslimana". Snimci iz tog perioda prikazuju ga na položajima iznad Sarajeva, iako on danas tvrdi da je riječ o fotomontaži te da je na snimcima "nosio kišobran, a ne pušku". Ponovio je da "nikada nije pucao na Sarajevo".

Žrtve snajperskog terora

Prema podacima Međunarodnog tribunala, samo između 10. septembra 1992. i 10. augusta 1994. godine snajperisti VRS-a ubili su 253 civila i 406 vojnika, dok je 1.296 civila ranjeno. Među ubijenima je bilo više od 60 djece. Žrtve su bili i novinari, humanitarci i pripadnici UN-a. Tokom opsade grada život je izgubilo oko 14.000 ljudi.

Generali VRS-a Stanislav Galić (Stanislav Galić) i Dragomir Milošević (Dragomir Milošević) pravosnažno su osuđeni za teroriziranje civilnog stanovništva, dok su Radovan Karadžić (Radovan Karadžić) i Ratko Mladić (Ratko Mladić) osuđeni na doživotni zatvor.

Dolazak stranaca na položaje

Već sredinom devedesetih pojavili su se navodi da su strani državljani boravili na položajima srpskih snajperista i pucali na civile. Dokumentarni film objavljen 2022. godine sugerisao je da su postojali takozvani "ratni turisti", koji su za novac dolazili pucati u opkoljeno Sarajevo. Italijanske vlasti su, prema pisanjima, to spriječile 1994. godine nakon obavještajnih saznanja.

Nakon istraživanja bosanskih tužilaca 2022. godine, istragu je pokrenulo i tužilaštvo u Milanu, nakon tvrdnji novinara Ezija Gavacenija (Ezio Gavazzeni) da poznaje identitet nekih italijanskih ekstremista koji su pucali na strani VRS-a. Istraga i dalje traje, a vodi se protiv nepoznatih osoba.

Portal istraga.ba objavio je da je Kanađanin srpskog porijekla Nikola Ribić bio među ratnim turistima koji su učestvovali u zločinima. Jedan svjedok je 2003. godine pred Haškim tribunalom naveo da je Ribić bio dio jedinice "Bijeli vukovi".

Ribić je 20. februara 1999. godine uhapšen u Mainzu zbog sumnje da je učestvovao u otmici pripadnika UN-a. U postupku je vođen kao terorista, a strani dobrovoljci koji su dolazili na položaje uglavnom su bili ekstremisti neprijateljski nastrojeni prema muslimanima.