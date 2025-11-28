Adil Bešić: 33. godišnjica pogibije bh. heroja i “Zlatnog ljiljana”

Na današnji dan 1992. godine, pri izvođenju borbenog zadatka u rejonu Grabeža poginuo je Adil Bešić, komandant 2. bataljona 502. viteške brdske brigade ARBiH. Za svoje zasluge tokom agresije posthumno je odlikovan ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan” te Ordenom heroja oslobodilačkog rata u činu majora ARBiH. Adil Bešić rođen je 5. aprila 1964. godine u Banjoj Luci. Ime je dobio po svojoj majci Adili koja je umrla osam dana nakon njegovog rođenja. Bio je školovani oficir, završio je Vojnu akademiju. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu priključio se jedinicama Teritorijalne odbrane RBiH u Bihaću, gdje je raspoređen na mjesto komandanta Odreda TO “Vrsta”, koji je ubrzo prerastao u 2. bataljon 2. bihaćke brigade. Krajiški simbol herojstva Pripadnici 5. korpusa ARBiH 21. novembra 1992. godine “blic” akcijom zauzeli su desetak bunkera na Grabežu. U noći pogibije, dok su se borci odmarali, Adil je samoinicijativno napustio odmor i uputio se prema minskom polju koji je postavio, da poskida mine. - Ta njegova hrabrost mu je uzela život. Nismo znali da smo 5-10 metara od neprijatelja. Šušnuli smo, čuo se pucanj, koji ga je pogodio u čelo. Kada sam ga zovnuo, nije se javio (…) Adil je poginuo herojski onako kako se školovao, kao obavještajac izviđač na prvoj crti, ali kao komandant bataljona – kazao je Hamdija Abdić Tigar, komandant 502. brdske brigade, koji je bio pored Adila u trenutku njegove pogibije. Adil Bešić je zbog svog ratnog umijeća i ljudskih osobina postao krajiški simbol herojstva. Bataljon kojim je komandovao nakon njegove pogibije dobio je naziv po njemu, kao i bivša kasarna JNA u Bihaću, koju danas koriste Oružane snage BiH.

Ferdinand Magelan . Historyextra.com Ferdinand Magelan . Historyextra.com

Moreplovac Ferdinand Magelan uplovio u Tihi okean 1520. - Portugalski moreplovac Ferdinand Magelan (Magellan) uplovio je, na današnji dan, u Tihi okean, prošavši iz Atlantskog okeana kroz moreuz između Ognjene Zemlje i Patagonije, koji danas nosi njegovo ime. 1632. - Rođen francuski kompozitor, violinist, dirigent, pjevač, glumac, scenograf i plesač italijanskog porijekla Žan Batist Lili (Jean-Baptiste Lully), glavni muzičar na dvoru francuskog kralja Luja XIV. Utemeljitelj je klasične francuske opere, s baletima, horovima, arijama i scenskim efektima. Pripisuje mu se i prva upotreba palice za dirigovanje. Djela: opere "Tezej", "Persej", "Kadmis i Hermiona", "Psiha", "Armida", "Feton", komedije-baleti "Ženidba nasilu", "Žorž Dandin", "Građanin-plemić", crkvene kompozicije "Te deum", "De profundis", "Mizerere". 1680. - Umro Gian Lorenzo Bernini, italijanski vajar, graditelj i slikar, glavni predstavnik baroka u Rimu i jedan od najznačajnijih baroknih umjetnika uopće. Njegovo najpoznatije djelo je veličanstvena Fontana četiriju rijeka, izgrađena za vrijeme pape Inocenta X na jednom od najljepših rimskih trgova - Piazza Navona. 1757. - Rođen engleski književnik, slikar, grafičar i bakrorezac Vilijam Blejk (William Blake), koji je ilustrovao starozavjetnu "Knjigu o Jovu" i djela Džona Miltona (John), te "Božanstvenu komediju" Dantea Aligijerija. Pisao je velike religiozne i filozofske poeme, ali je literarnu slavu stekao lirskim pjesmama - kao što su "Pjesme iskustva" i "Pjesme nevinosti".

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