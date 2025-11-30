Hanifa Kapidžić-Osmanagić: 90. godišnjica rođenja bh. književnice i profesorice

Za svoj rad dobila je brojne nagrade, među ostalim, Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva i francuski Orden akademskih palmi.

Najpoznatija Hanifina djela: „Suočenja – Od nadrealizma do strukture“, „Portreti i prigode“, „Begić – Ristić – Davičo – Krleža…“, „Sarajevo, Sarajevo“ i „U brzake vremena“, predstavljaju osnovu njene bibliografije. Osim toga, ona je jedna od prvih književnih teoretičarki i kritičarki koje su u bosanskohercegovačko proučavanje književnosti uvodile feminističke teme. Ženska književna pitanja otvarana su i u prvoj i u drugoj etapi njenih „Suočenja“.

Kapidžić-Osmanagić je od 1960. do 1963. radila kao lektorica srpskohrvatskog jezika na Faculté des Lettres Univerziteta u Dižonu (Francuska), gdje je i doktorirala. Bila je dekanesa Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1973. – 1975.), prorektorica Univerziteta u Sarajevu (1985. – 1988.), te redovna članica Odjeljenja humanističkih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Na današnji dan 1935. godine, rođena je prof. dr. Hanifa Kapidžić-Osmanagić, bosanskohercegovačka književnica, književna kritičarka i teoretičarka, esejistica, prevoditeljica, urednica te redovna profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Rođen italijanski arhitekt Andrea Paladio

1508. - Rođen italijanski arhitekt Andrea Paladio, obnovitelj antičkih tradicija u arhitekturi cinquecenta (visoke renesanse 16. vijeka) koji je razvio moderan stil, zasnovan na klasičnim principima rimskog graditeljstva. Gradio je crkve, palače, vile, vojne objekte, parkove i šire urbanističke cjeline, najviše u Vićenci i Veneciji, uključujući čuvenu vilu "Rotonda" kod Vićence i crkvu "Rotendore" u Veneciji. Teorijske stavove objavio je u znamenitom djelu "Četiri knjige o arhitekturi".

1609. - Galileo Galilei, italijanski matematičar, fizičar, astronom i filozof, na današnji dan je prvi put posmatrao Mjesec putem teleskopa koji je sam osmislio i nadogradio, te napravio crteže Mjeseca.

1667. - Rođen engleski pisac irskog porijekla Džonatan Svift (Jonathan Swift), jedan od najoštroumnijih kritičara ljudskih poroka, što je naročito izraženo u njegovom kapitalnom djelu "Guliverova putovanja". U izmišljenom svijetu Liliputanaca, divova i smiješnih naučnika, prikazao je tadašnje društvene prilike u Engleskoj. Ostala djela: politički spisi "Suknareva pisma", satire "Bitka knjiga", "Priča o buretu".

1835. - Američki pisac Mark Tven (Twain), jedan od najvećih humorista svjetske književnosti, rođen je na današnji dan. U romanima "Pustolovine Toma Sojera", "Život na Misisipiju", "Pustolovine Haklberija Fina", "Život na dvoru kralja Artura", kojima je stekao svjetsku slavu, prikazao je jedinstvene životne situacije i autentični američki stil i govor.

1869. - Rođen švedski fizičar Gustaf Dalen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1912. godine. Poznat je po izumu sunčevog ventila i drugih regulacijskih uređaja za svjetionike. Izumio je acetilensku rasvjetu pomoću kalcijevog karbida.

1874. - Engleski državnik i pisac Vinston Lenard Spenser Čerčil (Winston Leonard Spencer Churchill), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1953., te premijer Velike Britanije od 1940. do 1945. i od 1951. do 1955. godine, rođen je na današnji dan. Djela: "Lord Rendolf Čerčil", "Moje afričko putovanje", "Liberalizam i socijalni problem", "Historija svjetskog rata", "Marlboro, njegov život i doba", "Korak po korak", "U borbu", "Neumoljiva borba", "Početak kraja", "Memoari iz Drugog svjetskog rata".

1900. - Umro engleski pisac irskog porijekla Oskar Vajld (Oscar Wilde), koji je isticao da je umjetnost autonomna i amoralna. U zatvoru u Redingu, u kojem je dvije godine izdržavao kaznu zbog homoseksualizma, napisao je "Baladu o redinškoj tamnici" i "De profundis". Ostala djela: roman "Slika Dorijana Greja", komedije "Važno je zvati se Ernest", "Lepeza ledi Vindermir", "Idealan muž", zbirka priča "Zločin lorda Artura Sejvila i druge priče", drame "Saloma" (na francuskom jeziku), "Vera", "Vojvotkinja od Padove".

1917. - Rođen Josip “Joško” Domorocki, jedna od najvećih fudbalskih legendi Željezničara u historiji njegovog postojanja. Za FK Željezničar je odigrao više od stotinu utakmica, od čega 88 u prvenstvu.

1935. - Emir Balić, legendarni bosanskohercegovački skakač sa Starog mosta u Mostaru, rođen je na današnji dan. Prvi put skočio je sa Starog mosta u šesnaestoj godini, a posljednji put, 1996., u svojoj 63. godini života. Balić je 20 puta učestvovao u zvaničnim takmičenjima, a sa svojom čuvenom 'lastom' pobijedio je 13 puta. Najtrofejnija je mostarska lasta. Četiri puta je bio drugi, a tri puta treći.

1939. - Kemal Hanjalić, bosanskohercegovački fizičar i akademik, univerzitetski profesor i doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida, rođen je na današnji dan. Bio je dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu, gradonačelnik Sarajeva, član Izvršnog vijeća SR BiH, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Bosne i Hercegovine te predavač na nekoliko svjetskih univerziteta. Dobio je više nagrada i priznanja. Član je ANUBiH od 1981. godine.

1940. - Rođen Jovan Radovanović, srbijanski muzičar, komičar i glumac. Proslavio se s kultnim jugoslavenskim bendom „Sedmorica mladih“, koji je ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao ansambl s najdužim stažom od 33 godine. Od 2002. do 2004. godine vodio je svoj tv-šou naziva “Povuci ručnu”, a pojavljivao se u više filmova, tv-serija i emisija često glumeći samog sebe.

1955. - Vilijam Majkl Albert Broud (William Michael Albert Broad), britanski rok muzičar, poznatiji kao Bili Ajdol (Billy Idol), rođen je na današnji dan. Postao je popularan u londonskom pank bendu „Generation X“, a pravu slavu stekao je osamdesetih, solo karijerom u SAD.

1956. - Američki profesionalni bokser Flojd Peterson (Floyd Patterson) postao najmlađi svjetski prvak u boksu. Takmičio od 1952. do 1972. godine, a dva puta je bio svjetski prvak u teškoj kategoriji. Osim što je s 21 godinom postao najmlađi bokser u historiji koji je osvojio titulu šampiona, bio je i prvi teškaš koji je vratio tu titulu.

1957. - Preminuo italijanski operski pjevač Benjamino Đilji (Beniamino Gigli), jedan od najvećih tenora 20. vijeka. Blistao je u operama italijanskih i francuskih kompozitora i igrao u nizu filmova.

1960. - Rođen Geri Lineker (Gary), bivši engleski fudbalski reprezentativac, koji je danas sportski komentator na BBC-u. S postignutih 48 golova treći je strijelac engleske reprezentacije svih vremena, iza Bobija Čarltona (Bobby Charlton) i Vejna Runija (Wayne Rooney).

1977. - Umro srbijanski pisac Miloš Crnjanski, profesor i novinar, koji je od 1928. bio u diplomatskoj službi u Rimu, gdje ga je zatekao Drugi svjetski rat. Iz Rima je otišao u London, odakle se vratio u Beograd 1965. godine, poslije čega je objavio posljednje djelo - "Embahade". Ostala djela: romani "Seobe”, "Dnevnik o Čarnojeviću", "Kap španske krvi", "Kod Hiperborejaca", "Roman o Londonu", pjesme "Lirika Itake", "Lament nad Beogradom", novela "Priča o muškom", drame "Maska", "Konak", "Nikola Tesla", putopisi "Ljubav u Toskani", "Knjiga o Nemačkoj", "Naša nebesa", "Naše plaže na Jadranu".

1995. – Odigrana prva zvanična utakmica fudbalske reprezentacije BiH. Bila je to prijateljska utakmica protiv reprezentacije Albanije, u Tirani, koja je završena rezultatom 2:0 za Albaniju. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupili su: Ismir Pintol, Vedin Musić, Ibrahim Duro, Muhamed Konjić, Senad Begić, Nedžad Fazlagić (Said Fazlagić), Esmir Džafić, Enes Demirović, Husref Musemić (Amir Osmanović), Asim Hrnjić, Almir Turković, a selektor je bio Fuad Muzurović

2003. - Umrla američka plivačica Gertrude Ederle, olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka u pet disciplina. Bila je prva žena koja je preplivala kanal Lamanš, 6. avgusta 1926. godine. Između ostalih nadimaka, štampa ju je često nazivala "kraljicom talasa".

2006. - Nekadašnji komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a general Stanislav Galić osuđen pred Haški sudom na doživotni zatvor zbog granatiranja i opsade Sarajeva.

2009. - Preminuo Milorad Pavić, srbijanski prozni pisac, historičar književnosti, stručnjak za barok i simbolizam, univerzitetski profesor i nekadašnji dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

2013. – U saobraćajnoj nesreći poginuo američki glumac Pol Vilijam Voker IV (Paul William Walker IV). Poznat je postao 1999. godine nakon uloga u filmovima „Ona je ta“ i „Varsity Blues“. Kasnije je stekao još veću slavu ulogom Brajana O'Konera u filmskom serijalu „Paklene ulice“.