Karan u prednosti u Trebinju i Doboju, Blanuša vodi u Bijeljini i Banjoj Luci

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan ostvario je pobjedu u Trebinju s oko 800 glasova razlike, potvrdio je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Luka Petrović. Petrović je rekao da su u SNSD-u zadovoljni postignutim rezultatom, uprkos manjoj izlaznosti, koja je ipak bila dovoljna da se verifikuje pobjeda.

- Mi mislimo da Trebinje zaslužuje da nastavi političku stabilnost, a to nam omogućuje pobjeda Karana u Republici Srpskoj, ali i u Trebinju - izjavio je Petrović.

Doboj: SNSD proglasio pobjedu

Potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić poručila je da je Doboj jasnom podrškom Siniši Karanu pokazao da odbija "da mu drugi nameću mišljenje i da se iživljavaju nad legitimno izabranim predstavnicima institucija Srpske".

Član Glavnog odbora SNSD iz Doboja Boris Jerinić rekao je da je Karan na biračkim mjestima Šešlije dobio 63 glasa, Majevac 220, Kožuhe 524, Opsine 195 i da na osnovu ovih parametara ima ubjedljivu pobjedu u odnosu na kandidata SDS.

Bijeljina: SDS tvrdi da Blanuša ima prednost

Aleksandra Pandurević, članica Predsjedništva SDS-a, objavila je da kandidat ove stranke Branko Blanuša u Bijeljini ima ubjedljivu prednost.

Prema njenim navodima, na osnovu 40 posto prebrojanih glasova, Blanuša ima oko 55 posto glasova, dok je Karan na približno 40 posto.

Banja Luka: Blanuša za sada vodi

Prema saznanjima Srpskainfo, Blanuša ubjedljivo vodi i u Banjoj Luci. Kako se glasovi još uvijek prebrojavaju, ne može se precizirati trenutna razlika, ali indikativno je da Banja Luka nije pomenuta na konferenciji SNSD-a, iako su iz stranke nabrojali više lokalnih zajednica u kojima Karan vodi.

Prebrojavanje glasova se nastavlja, a slika iz različitih gradova pokazuje izrazito podijeljenu podršku kandidatima.