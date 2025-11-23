Jovan Kalaba: Izlaznost za skoro 18 posto manja nego 2022. godine

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba kazao je na prvoj konferenciji za medije nakon zatvaranja biračkih mjesta da su jutros dobili prvu prijavu od posmatrača da se jedna osoba požalila da je već evidentirana kao da je glasala, iako to nije radila.

- Izborni proces je odvijan bez prekida, a član biračkog odbora je zamijenjen. Bila je prijava u Banjoj Luci, da je osoba dijelila sendviče bez obzire na stranke. Odziv birača nije bio kakav smo očekivali. Glasali 443.472 birača, odnosno 35,72 posto. 2022. godine su glasala oko 53 posto birača. Prvi preliminarni rezultati će biti objavljeni u 23 sata na stranici izbori.ba. U tri smjene će se raditi u Centru za brojanje. Tu radi 196 osoba, što zadovoljava potrebe centra. U Glavnom centru će se brojati redom, od nepotvrđeni, pa odsustvo, pa pošta i DKP. Pošta se prima pet dana nakon dana održavanja izbora, ali se moraju poslati prije dana izbora - kazao je Kalaba.

Dodao je da prva brojanja počinju u srijedu, a do tada će se raditi na pripremi i prijemu biračkog materijala.

- Zaprimili smo 76 prigovara, bilo je govora mržnje, zloupotreba djece, preuranjene kampanje. Odlučujući o prigovorima, CIK je izrekla novčane iznose od 72.500 KM. Najveća kazna je za govor mržnje od 30.000 KM. Apelaciono odjeljenje Suda BiH su izrečene 10 žalbi, pet je odbijeno kao neosnovano, a pet je u procesu rješavanja - istakao je Kalaba.

Naglasio je da na jednom biračkom mjestu zbog snijega nisu mogli dostaviti izborni materijal i da će na njemu izbori biti održani naknadno. Riječ je općini Skender Vakuf, odnosno Kneževo.