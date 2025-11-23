Ramiz Salkić za "Avaz": Razočarenje građana u vladajuću većinu, opozicioni kandidat propustio priliku da animira Bošnjake

U toku je prebrojavanje glasova s biračkih mjesta u RS i očekuje se objavljivanje preliminarnih rezultata izbora za predsjednika entiteta. Do iz izbornog štaba SNSD-a saopćavaju da njihov kandidat Siniša Karan ima prednost od oko 9.000 glasova, optimisti su i u štabu SDS-a odakle je saopćeno da Branko Blanuša uvjerljivo vodi.

- Bit će vrlo neizvjesno do samog kraja brojanja ko će pobijediti na prijevremenim izborima za predsjednika entiteta RS. Tijesan rezultat i mala izlaznost pokazuju da je prisutno razočarenje u politike koje vodi vladajuća većina u ovom entitetu. To također ukazuje na slabu organizaciju opozicije i nejasne politike koje želi voditi u budućnosti. Očito je da većina građana sumnja da će oni donijeti nešto novo osim promjene vlasti – izjavio je za „Avaz“ Ramiz Salkić, poslanik u NSRS .

Salkić se slaže s ocjenama pojedinih analitičara da procenat izlasnosti građana na izborima u RS nije nizak, već birački spisak ne odražava stvarni broj stanovnika u ovom entitetu, kojih je nekoliko stotina hiljada manje.

- Opozicioni kandidat je očito propustio priliku da animira glasače Bošnjake, što bi ga u konačnici moglo koštati pobjede. Bošnjaci koji su danas glasali nisu glasali za opozicionog kandidata s uvjerenjem da nosi novu politiku, već protiv Dodikovog širenja islamofobije, nacionalne mržnje i diskriminacije. Kakav god da bude rezultat, i jedni i drugi morat će napraviti promjene u pristupu ako žele pobijediti na izborima 2026. – ističe Salkić.