Dodik proglasio pobjedu Karana: Htjeli su se riješiti Dodika, a sada će ih imati dva, Babalj idi kući, ne potpiruj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na početku svog obraćanja poručio je da je kandidat SNSD-a Siniša Karan njegov nasljednik na poziciji predsjednika RS.

- Na osnovu onoga što smo mi prebrojali razlika je 9.984 glasa. Kada se saberemo glasove u odsustvu i mobilnim timovima, prednost će biti između 12.000 i 13.000 glasova. Imali smo probleme s izlaznošću, opozicija je izvukla sve svoje ljude, a dio naših ljudi nije htio iz bunta prema intervencionizma. Problem je što smo morali objašnjavati tuđe poteze, a ne svoje. Ovi rezultati su stabilizacija RS, ovo je od velikog značaja. Čestitam Siniši Karanu izbor za predsjednika RS. Čestitam drugoj strani na korektnim okolnostima. Zadnjih par minuta, kada smo rekli da ćemo izaći, Babalj potpiruje ljude da će izaći na ulicu. To može snositi krivičnu odgovornost. Trebamo prepustiti sve organima u koje mi ne vjerujemo, ali ništa drugo nam ne preostaje do neustavnom CIK-a. Pobjeda opozicije bi značila destabilizaciju. Gospodine Babalj, vratite se tamo gdje živite, ne trebaju nam neredi, lažete, budite jednom korektni, lažete. Otkačite se od glupe namjere, nećemo to tolerisati. On može da pobjegne kod muslimana, nije mu to strano - rekao je Dodik.

Dodao je da su radili predano i da su obišli sve općine.

- Ostanite mirni i ne nasjedajte na te sarajevske priče Babalja. Glavni junak večeras je Siniša Karan i narod u RS koji je glasao za njega. Uvjeren sam da će Trampova adminstracija ostati dosljedna i da se neće baviti drugim državama, kao što je BiH. Htjeli su se riješiti Dodika, a sada su dobili dva Dodika - zaključio je.