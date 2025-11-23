SDS traži ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke Jovica Radulović izjavio je da u ovoj stranci ne priznaju rezultate druge strane, odnosno Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je proglasio pobjedu Siniše Karana, te da će od Centralne izborne komisije BiH tražiti da se ponove izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima.

Radulović tvrdi da se desila velika krađa na izborima i da je neozbiljno proglasiti pobjedu.

- Ovo je početak kraja Milorada Dodika. Ovi izbori se ne završavaju večeras, već kad se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima - rekao je Radulović.