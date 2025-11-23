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PRIJEVREMENI IZBORI U RS

SDS traži ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Radulović tvrdi da se desila velika krađa na izborima i da je neozbiljno proglasiti pobjedu

Radulović: Ovo je početak kraja za Dodika. SDS

FENA

23.11.2025

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke Jovica Radulović izjavio je da u ovoj stranci ne priznaju rezultate druge strane, odnosno Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je proglasio pobjedu Siniše Karana, te da će od Centralne izborne komisije BiH tražiti da se ponove izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima.

Radulović tvrdi da se desila velika krađa na izborima i da je neozbiljno proglasiti pobjedu.

- Ovo je početak kraja Milorada Dodika. Ovi izbori se ne završavaju večeras, već kad se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima - rekao je Radulović.

Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika RS, izjavio je da bi mogao proglasiti pobjedu da nije bilo nepravilnosti u tri grada u RS.

- Bila je i mala izlaznost, vjerovatno zbog loših vremenskih prilika - dodao je Blanuša.

# LAKTAŠI
# DOBOJ
# SDS
# ZVORNIK
# JOVICA RADULOVIĆ
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