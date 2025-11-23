U ovim općinama i gradovima je Blanuša pobijedio: Impresivan rezultat u Banjoj Luci i Prijedoru, izgubio kompletnu istočnu Bosnu

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH pobjedu na prijevremenim izborima za predsjednika RS odnio je kandidat vladajuće koalicije Siniša Karan.

Opozicioni kandidat Branko Blanuša, prema mišljenjima mnogih, uprkos porazu, ostvario je jedan poprično dobar rezultat koji mu može biti zalog za budućnost u politici.

Na osnovu 92 posto prebrojanih biračkih mjesta, on je dobio 188.010 glasova, odnosno za oko 12.000 glasova manje od Karana.

On je ostvario pobjedu, prema trenutnim rezultatima u 21 općini i gradu, a posebno impresivna je ona u Banjoj Luci s oko 10.000 glasova prednosti.