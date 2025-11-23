Objavljena karta Evrope: BiH u najgoroj mogućoj zoni po riziku od zemljotresa

Na društvenim mrežama pojavila se nova mapa Evrope koja procjenjuje rizik od zemljotresa, pa je brzo privukla veliku pažnju. Prikazuje tri zone opasnosti: crvenu za visoki rizik, narandžastu za srednje-nizak i zelenu za vrlo nizak rizik. Karta jasno prati stare tektonske granice i pokazuje velike razlike u osjetljivosti pojedinih područja.

Prema toj procjeni, najveća opasnost je na Balkanu. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, Grčka i zapadni dio Turske nalaze se u zoni najvišeg rizika zbog aktivnih rasjeda, česte istorije snažnih potresa i brojnih starijih objekata koji nisu građeni po savremenim standardima otpornosti.

Zapadna i sjeverna Evropa prikazane su kao gotovo potpuno sigurne. Irska, Velika Britanija, Skandinavija, baltičke zemlje i Poljska obojene su tamnozeleno, što znači vrlo nizak rizik jer su daleko od tektonskih granica i bilježe samo rijetke i slabe potrese.