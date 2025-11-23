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Objavljena karta Evrope: BiH u najgoroj mogućoj zoni po riziku od zemljotresa

Zapadna i sjeverna Evropa prikazane su kao gotovo potpuno sigurne

Objavljena karta. Screenshot

S. S.

23.11.2025

Na društvenim mrežama pojavila se nova mapa Evrope koja procjenjuje rizik od zemljotresa, pa je brzo privukla veliku pažnju. Prikazuje tri zone opasnosti: crvenu za visoki rizik, narandžastu za srednje-nizak i zelenu za vrlo nizak rizik. Karta jasno prati stare tektonske granice i pokazuje velike razlike u osjetljivosti pojedinih područja.

Prema toj procjeni, najveća opasnost je na Balkanu. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, Grčka i zapadni dio Turske nalaze se u zoni najvišeg rizika zbog aktivnih rasjeda, česte istorije snažnih potresa i brojnih starijih objekata koji nisu građeni po savremenim standardima otpornosti.

Zapadna i sjeverna Evropa prikazane su kao gotovo potpuno sigurne. Irska, Velika Britanija, Skandinavija, baltičke zemlje i Poljska obojene su tamnozeleno, što znači vrlo nizak rizik jer su daleko od tektonskih granica i bilježe samo rijetke i slabe potrese.

# ZEMLJOTRES
# EVROPA
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