Bošnjake u Doboju nisu puno zanimali izbori: Izlaznost katastrofalna, u rodnom mjestu ministra Hurtića pobijedio Karan

Sudeći prema podacima s nekoliko biračkih mjesta, Bošnjake izbori za predsjednika RS nisu puno zanimali.

Na osnovu podataka s nekoliko biračkih mjesta u Doboju, a gdje žive samo Bošnjaci, izlaznost je bila katastrofalna.

U naselju Kotorsko glasalo je samo 17,90 posto birača, a Branko Blanuša je imao 80 posto glasova.

U rodnom mjestu ministra Sevlida Hurtića Grapska Gornja pobjedu je ostvario kandidat SNSD-a Siniša Karan, no i tu je izlaznost bila užasna. Glasalo je samo 15,27 posto birača.

U mjestu Ševarlije, još jednom dominatnom po Bošnjacima, pobijedio je Branko Blanuša, a izlaznost je bila 16,67 posto. U mjestu Pridjel Gornji glasalo je samo 17,57 posto birača, a pobijedio je Branko Blanuša.

Kada se uzme u obzir da je izlasnost na izborima bila 35,72 posto, što se ocijenilo kao veoma loše, ovo je još duplo ispod toga i veoma zabrinjavajuće.