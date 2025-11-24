U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Država iznad svega

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Država iznad svega.
Čitajte intervju s članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem povodom Dana državnosti BiH. On je jasan da bez antifašističke borbe ne bi bilo ni države Bosne i Hercegovine.
Donosimo i intervju s akademikom Esadom Durakovićem, koji poručuje da još živi ideja o bošnjakistanu.
Jedan od najvećih živućih bh. intelektualaca govori o stanju države 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, o akterima razgradnje države, aktuelnoj vlasti, poziciji Bošnjaka. Akademik Duraković analizira i zašto na vlast svaki put dolaze „gori od onih prethodnih“ i pojašnjava zašto bh. političari istovremeno nisu i državnici.
Donosimo i sve detalje izbora za predsjednika RS, gdje je tijesnu pobjedu ostvario kandidat SNSD-a Siniša Karan. Opozicija traži ponavljanje izbora u Doboju, Laktašima i Zvorniku.
Čitajte i detalje sporazuma o Južnoj interkonekciji: Odgovor Vašingtona na nesposobnost vlasti.
Donosimo kako su ponovo pali otac i sin dileri u Mostaru.
Za "Dnevni avaz" govorio je Luka Menalo, povremeni reprezentativac BiH, nakon gola protiv Hajduka.
Čitajte i kako bi moglo doći do probijanja rokova vezano za najkompleksniji tunel u državi.
Posjetili smo Partizansko spomen-groblje u Mostaru, koje je redovno zaboravljeno, a gdje nema rješenja za razbijene "kamene cvjetove", uprkos videonadzoru.
Napravili smo analizu i šta je nama danas Dan državnosti.
Čitajte i kako je prvi snijeg zadao glavobolje putarima i vozačima.
O godišnjici Dejtona, odnosu vlasti i države za „Avaz“ govori i Nedžiba Salihović, srebrenička majka s čuvene fotografije Rona Haviva.
- Ogorčena sam i na vlasti, i na udruženja. U Vogošći ih je preko deset, vjerujte da mi nikad niko nije pokuc’o na vrata – rekla nam je Nedžiba.
U rubrici "Sarajevski kanton" donosimo priču o djelu Ivana Štrausa, koje priča modernu historiju grada.
Na stranicama kulture pišemo o tome kako raste umjetnička scena u Mostaru.
Na stranicama Jet seta možete pročitati intervju s Teom Bilanović, koja poručuje da se ne predaje.
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