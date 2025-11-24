U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Država iznad svega

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Država iznad svega.

Čitajte intervju s članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem povodom Dana državnosti BiH. On je jasan da bez antifašističke borbe ne bi bilo ni države Bosne i Hercegovine.

Donosimo i intervju s akademikom Esadom Durakovićem, koji poručuje da još živi ideja o bošnjakistanu.

Jedan od najvećih živućih bh. intelektualaca govori o stanju države 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, o akterima razgradnje države, aktuelnoj vlasti, poziciji Bošnjaka. Akademik Duraković analizira i zašto na vlast svaki put dolaze „gori od onih prethodnih“ i pojašnjava zašto bh. političari istovremeno nisu i državnici.

Donosimo i sve detalje izbora za predsjednika RS, gdje je tijesnu pobjedu ostvario kandidat SNSD-a Siniša Karan. Opozicija traži ponavljanje izbora u Doboju, Laktašima i Zvorniku.

Čitajte i detalje sporazuma o Južnoj interkonekciji: Odgovor Vašingtona na nesposobnost vlasti.

Donosimo kako su ponovo pali otac i sin dileri u Mostaru.

Za "Dnevni avaz" govorio je Luka Menalo, povremeni reprezentativac BiH, nakon gola protiv Hajduka.

Čitajte i kako bi moglo doći do probijanja rokova vezano za najkompleksniji tunel u državi.

Posjetili smo Partizansko spomen-groblje u Mostaru, koje je redovno zaboravljeno, a gdje nema rješenja za razbijene "kamene cvjetove", uprkos videonadzoru.

Napravili smo analizu i šta je nama danas Dan državnosti.

Čitajte i kako je prvi snijeg zadao glavobolje putarima i vozačima.

O godišnjici Dejtona, odnosu vlasti i države za „Avaz“ govori i Nedžiba Salihović, srebrenička majka s čuvene fotografije Rona Haviva.

- Ogorčena sam i na vlasti, i na udruženja. U Vogošći ih je preko deset, vjerujte da mi nikad niko nije pokuc’o na vrata – rekla nam je Nedžiba.

U rubrici "Sarajevski kanton" donosimo priču o djelu Ivana Štrausa, koje priča modernu historiju grada.

Na stranicama kulture pišemo o tome kako raste umjetnička scena u Mostaru.

Na stranicama Jet seta možete pročitati intervju s Teom Bilanović, koja poručuje da se ne predaje.

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