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SMATRA DA SU "POKRADENI"

Babalj nakon rezultata izbora: Milorade, pogledaj se u ogledalo, idi se igrati s unučadima

Gospoda u štabu režima, njihova lica ne vidim da su baš sretna, poručio je Babalj

Babalj: Milorade pogledaj se u ogledalo. BN

A. O.

24.11.2025

Nakon što je Centralna izborna komisija saopćila rezultate prijevremenih izbora za predsjednika RS koji su održani jučer u tom bh. entitetu, izjavu za medije dao je i visoki funkcioner SDS-a Darko Babalj.

On je istakao kako je i ovaj put velika krađa režima. Naime, nakon 92,79 obrađenih biračkih mjesta, utvrđeno je da je Siniša Karan dobio 200.116 glasova (50,89 posto), a Branko Blanuša 188.010 (47,81 posto) glasova. Babalj o tome kaže da je u pitanju "već viđena krađa".

- Odbrana plijena koji je uzet od naroda Republike Srpske, sve ono što su građani rekli na izborima, nije tako. Kako da reagujete na sve ove pljačke kriminalne hobotnice - upitao je Babalj u izjavi za RTV BN.

Kazao je da je društvo u RS podijeljeno "što pokazuju rezultati".

- Gospoda u štabu režima, njihova lica ne vidim da su baš sretna. Najavljivali su velike razlike u glasovima, pa šta je bilo na kraju - kazao je Babalj.

Također, Babalj se oglasio i na X-u.

- Milorade, pogledaj se u ogledalo! Narod je rekao da te neće i da hoće drugačiju politiku. Idi igraj se sa unučadima. A za razliku od tebe, Darko Babalj nikad nije bježao. Bio sam i ostao u Srpskom Sarajevu koje večeras hoćeš da poniziš riječima. A ne možeš - naveo je.

Prije svega toga Babalj je preko mreže X pozvao Branka Blanušu da proglasi pobjedu te da pozove narod pred Palatu predsjednika RS-a. To je izazvalo oštre reakcije iz SNSD-a.

# SINIŠA KARAN
# DARKO BABALJ
# BRANKO BLANUŠA
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