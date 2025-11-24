Babalj nakon rezultata izbora: Milorade, pogledaj se u ogledalo, idi se igrati s unučadima

Nakon što je Centralna izborna komisija saopćila rezultate prijevremenih izbora za predsjednika RS koji su održani jučer u tom bh. entitetu, izjavu za medije dao je i visoki funkcioner SDS-a Darko Babalj.

On je istakao kako je i ovaj put velika krađa režima. Naime, nakon 92,79 obrađenih biračkih mjesta, utvrđeno je da je Siniša Karan dobio 200.116 glasova (50,89 posto), a Branko Blanuša 188.010 (47,81 posto) glasova. Babalj o tome kaže da je u pitanju "već viđena krađa".

- Odbrana plijena koji je uzet od naroda Republike Srpske, sve ono što su građani rekli na izborima, nije tako. Kako da reagujete na sve ove pljačke kriminalne hobotnice - upitao je Babalj u izjavi za RTV BN.