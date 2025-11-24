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NAKON IZBORA U RS

Vukanović: Dodik i Karan su bili tužni kao na sahrani, ne bi bili smrknuti da su pobijedili

Pored Dodika nema Banjca, Nešića, Đokića, dok se Stevandić pojavio na samom kraju konferencije za novinare, kaže Vukanović

Vukanović: Dodik i Karan su bili tužni kao na sahrani. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

24.11.2025

Nakon što je SNSD proglasio pobjedu na prijevremenim izborima u RS oglasio se i lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović koji je mišljenja kako je SNSD "pokrao" izbore.

Vukanović smatra da „njihova tužna lica na konferenciji za novinare sve govore“.

- Tužna lica kao na sahrani na konferenciji za novinare sve govore, jer ne bi Dodik, Karan i bulumenta iza njega bili smrknuti da su pobijedili i ne bi blefirali paušalnim rezultatima – naveo je Vukanović.

Vukanović je mišljenja da je jasno da je Dodik dao nalog da se kradu glasovi, prije svega u Doboju i Zvorniku.

- Pored Dodika nema Banjca, Nešića, Đokića, dok se Stevandić pojavio na samom kraju konferencije za novinare, što također dovoljno govori – ističe Vukanović.

Podsjetio je da je prije izbora govorio da postoje dva problematična mjesta u RS "gdje će se manipulisati izbornom voljom građana".

- To su Doboj i Zvornik, jer tamo vlada mafija, redovno se kradu izbori. Pravosuđe nažalost uprkos dokazima nikog nije procesuiralo i amnestiralo je odgovornosti osobe u biračkim odborima zbog krađe glasova – istakao je Vukanović.

Također, smatra da je nevjerovatno da je u cijeloj RS za sat vremena završeno brojanje glasova, a da se u Doboju ni poslije tri sata ne zna rezultat glasanja.

- Ne smijemo dozvoliti da nas još jednom brutalno pokradu - zaključio je.

# SNSD
# SINIŠA KARAN
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# MILORAD DODIK
# BRANKO BLANUŠA
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