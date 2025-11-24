Vukanović: Dodik i Karan su bili tužni kao na sahrani, ne bi bili smrknuti da su pobijedili

Nakon što je SNSD proglasio pobjedu na prijevremenim izborima u RS oglasio se i lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović koji je mišljenja kako je SNSD "pokrao" izbore.

Vukanović smatra da „njihova tužna lica na konferenciji za novinare sve govore“.

- Tužna lica kao na sahrani na konferenciji za novinare sve govore, jer ne bi Dodik, Karan i bulumenta iza njega bili smrknuti da su pobijedili i ne bi blefirali paušalnim rezultatima – naveo je Vukanović.

Vukanović je mišljenja da je jasno da je Dodik dao nalog da se kradu glasovi, prije svega u Doboju i Zvorniku.

- Pored Dodika nema Banjca, Nešića, Đokića, dok se Stevandić pojavio na samom kraju konferencije za novinare, što također dovoljno govori – ističe Vukanović.