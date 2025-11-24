Pomozimo Emiri Salihović koja po drugi put vodi bitku s rakom dojke

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Emiru Salihović iz Vogošće koja po drugi put vodi borbu s rakom dojke. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17007, pozivom donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve bh. telekom operatere.
- Emira, majka dvoje mališana, Lamije i Hamze, ponovo prolazi kroz ono čega se svaka majka najviše boji. Nakon što je 2023. godine, dok je još dojila svoju petomjesečnu bebu, dobila dijagnozu raka dojke, bolest se, nažalost, vratila i proširila na pluća.
Iza nje su mjeseci borbi, nebrojene kemoterapije i imunoterapije. Ali Emira se ne predaje. Ona se bori za život, za osmijehe svoje djece, za svaki novi dan.
Da bi nastavila liječenje koje joj doslovno spašava život, potrebno je 66.420 eura, iznos koji nijedna porodica u našoj zemlji ne može sama pokriti.
Budimo zajedno ruka spasa za Emiru. Pomozimo da Lamija i Hamza ne ostanu bez svoje mame. Bez najveće podrške i ljubavi u životu. Svaka podjela apela, svaki poziv, znače život.
Osim poziva na broj 17007, donacije su moguće i putem linka ili https://pomoziba.org/bs/za-emiru-za-zivot bankovnih računa Pomozi.ba organizacije - kažu iz Udruženja.
Računi za uplate:
PayPal:
(Emira Salihović)
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Emira Salihović
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Emira Salihović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Emira Salihović
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Emira Salihović.