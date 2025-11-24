Pomozimo Emiri Salihović koja po drugi put vodi bitku s rakom dojke

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Emiru Salihović iz Vogošće koja po drugi put vodi borbu s rakom dojke. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17007, pozivom donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve bh. telekom operatere.

- Emira, majka dvoje mališana, Lamije i Hamze, ponovo prolazi kroz ono čega se svaka majka najviše boji. Nakon što je 2023. godine, dok je još dojila svoju petomjesečnu bebu, dobila dijagnozu raka dojke, bolest se, nažalost, vratila i proširila na pluća.

Iza nje su mjeseci borbi, nebrojene kemoterapije i imunoterapije. Ali Emira se ne predaje. Ona se bori za život, za osmijehe svoje djece, za svaki novi dan.

Da bi nastavila liječenje koje joj doslovno spašava život, potrebno je 66.420 eura, iznos koji nijedna porodica u našoj zemlji ne može sama pokriti.

Budimo zajedno ruka spasa za Emiru. Pomozimo da Lamija i Hamza ne ostanu bez svoje mame. Bez najveće podrške i ljubavi u životu. Svaka podjela apela, svaki poziv, znače život.

Osim poziva na broj 17007, donacije su moguće i putem linka ili https://pomoziba.org/bs/za-emiru-za-zivot bankovnih računa Pomozi.ba organizacije - kažu iz Udruženja.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

(Emira Salihović)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Emira Salihović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Emira Salihović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Emira Salihović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Emira Salihović.