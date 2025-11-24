Video / Dodik nakon pobjede Karana se uhvatio mikrofona pa zapjevao

Lider SNSD-a Milorad Dodik sinoć je zapjevao nakon pobjede kandidata ove stranke Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta RS.

Slavlje u SNSD-u trajalo je do kasno u noć, a kolone vozila kretale su se ulicama Banja Luke uz sirene i trubljenje nakon objave prvih rezultata.

Dodik se u svom stilu uhvatio mikrofona i zapjevao „Samo tako, samo tako...“, uz podršku okupljenih pristalica. Prema preliminarnim podacima, Karan je pobijedio sa tri procenta glasova više u odnosu na najvećeg protivkandidata, Branka Blanušu iz SDS-a.