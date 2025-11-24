Video / Dodik nakon pobjede Karana se uhvatio mikrofona pa zapjevao

Lider SNSD-a Milorad Dodik sinoć je zapjevao nakon pobjede kandidata ove stranke Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta RS.
Slavlje u SNSD-u trajalo je do kasno u noć, a kolone vozila kretale su se ulicama Banja Luke uz sirene i trubljenje nakon objave prvih rezultata.
Dodik se u svom stilu uhvatio mikrofona i zapjevao „Samo tako, samo tako...“, uz podršku okupljenih pristalica. Prema preliminarnim podacima, Karan je pobijedio sa tri procenta glasova više u odnosu na najvećeg protivkandidata, Branka Blanušu iz SDS-a.
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba, kasno sinoć saopštio je preliminarne i nekompletne rezultate, prema kojim je kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio 200.116 glasova (50,89 posto), a kandidat SDS-a Branko Blanuša 188.010 glasova (47,81 posto).
Kalaba je rekao da su u pitanju glasovi sa 92 posto biračkih mjesta. Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) osvojio je 1.684 glasa (0,43 posto). Nikola Lazarević - Ekološka partija Republike Srpske ima 1.341 (0,34 posto) glas.
Igor Gašević - nezavisni kandidat, osvojio je 1.172 glasa (0,30 posto), a Slavko Dragičević - nezavisni kandidat 928 glasova (0,24 posto). Ranije u nedjelju navečer i izborni štab SNSD-a u Banjoj Luci, na čelu sa liderom te stranke Miloradom Dodikom, proglasio je pobjedu Karana.
S druge strane, Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a, rekao je da ne priznaju pobjedu Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske.
CIK će danas objaviti nove podatke.