Faruk Kajtaz za "Avaz": SNSD nikada nije bio slabiji

Faruk Kajtaz, novinar i politički analitičar komentirajući preliminarne rezultate prijevremenih izbora u Republici Srpskoj prema kojima je pobjedu odnio Siniša Karan, SNSD-ov kandidat za predsjednika tih bh.entiteta, dok je na drugom mjestu završio SDS-ov Branko Blanuša, smatra kako ovo, prije svega, nije nikakva velika pobjeda SNSD - a.

- Čak bi se moglo reći da je ovo izborna pobjeda na mišiće, međutim, treba još pričekati službene rezultate, da se glasovi do kraja prebroje. Iako je pobjeda Karana izvjesna, ona treba biti potvrđena, ali bez obzira na sve mislim da je ovo pokazalo neku vrstu slabosti SNSD - a i činjenicu da se ta stranka uprkos toliko godina na vlasti i stvaranju svog unutrašnjeg sistema unutar Republike Srpske itekako može pobjediti - kazao je Kajtaz za "Avaz".

Naglašava kako se samo ujedinjena opozicija može suprotstaviti toj SNSD-ovoj mašineriji.

- SNSD nevjerovatno slični HDZ - u u Hrvatskoj koji ima brojne afere, ali njegovo biračko tijelo glasa ne glasa po savjesti, već kao stranačka vojska koja raspoređena unutar državnog upravnog sistema, od činovnika do tajkuna. I kao HDZ u Hrvatskoj, tako i SNSD u Republici Srpskoj uvijek vodi 1:0 prije nego što su izbori, uopšte, počeli. I kada govorimo o apsolutnim ciframa, to je nekih 30 posto biračkog tijela u najboljoj opciji, međutim, problem je što onih 70 posto, zapravo, ne izlazi na izbore i samim tim omogućava da kada se glasovi saberu da SNSD dobije izbore - govori Kajtaz.

Međutim, dodaje kako se "trka" ponovo svela na nekih 10.000 glasova razloga što nije puno i što svjedoči o dubokom raskolu unutar političke scene entiteta Republika Srpska.

Navodi da je ključ cijele priče u tome da li će se opozicija i kada jednom, zaista, objediniti, uspostaviti zajedničke ciljeve i interese i kao takva nastupiti s dobrom političkom reprezentacijom.

- Inače, ovi izbori su bili dobar indikator da vidimo šta se zapravo događa na političkoj sceni u RS i mislim da SNSD, zapravo, nikada nije bio slabiji - zaključuje Kajtaz.