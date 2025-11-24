Tanja Topić za "Avaz": Blanuša je iz političke anonimnosti i s minimalnim resursima pobijedio moćnu stranačku mašineriju

Rezultat prijevremenih izbora za predsjednika RS neočekivano je dobar za Branka Blanušu, kazala je za "Avaz" politička analitičarka Tanja Topić komentirajući preliminarne i nepotpune rezultate.

Sudeći prema prvim reakcijama, tijesnu pobjedu Siniše Karana iz SNSD-a predstavnici stranaka opozicije osporavaju i ne priznaju.

- Profesor Blanuša je iz političke anonimnosti i s minimalnim resursima "pobijedio" moćnu stranačku mašineriju i nametnuo novu vrijednosnu paradigmu u politici - skromnost, čestitost i znanje. SNSD je na mišiće potpomogao glasanje, posebno u Doboju i Zvorniku i nije uspio otjerati "okupatora" Šmita, što im je bila glavna simbolička poruka. Najavljivani referendumski karakter izbora nije im se ostvario - ističe Topić.

Procenat izlaznosti od 35 posto pokazao je da su građani umorni od stalne političke kampanje i izbora nakon kojih se ništa ne mijenja, ali i da je broj stanovnika RS i BiH mnogo manji nego na samom biračkom spisku.

- Gotovo svi znamo da birački spisak nije sređen i unatoč decenijskom naporu CIK-a da ga tobože dovede u red. Karikaturalno je da na njemu za RS imamo preko 1,2 miliona birača. Dakle, ta izlaznost nije toliko katastrofalna kao sam birački spisak. Istina, izlaznost jeste mala, znatno manja u odnosu na zadnje opšte izbore, ali činjenica je da postoji veliki jaz između broja stanovnika u BiH i glasača. Sve nas je manje, dok broj birača na spisku raste, što je idealan prostor za sve vrste malverzacija - dodaje Topić.