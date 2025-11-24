Ko je Siniša Karan: Decenijama vezan uz policiju i obavještajne službe

Siniša Karan, novi predsjednik entiteta RS, pobijedio je na izborima kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je lider Milorad Dodik, osvojivši 50,89 posto glasova na osnovi prebrojanih glasova sa 92,79 posto biračkih mjesta.

Karan je decenijama profesionalno vezan uz policijske i obavještajne strukture, prenose mediji. U drugoj Vladi Radovana Viškovića od 2022. do 2025. obavljao je i funkciju ministra unutarnjih poslova.

Siniša Karan rođen je 17. maja 1962. godine u Grabovcu kod Belog Manastira (Hrvatska). Oženjen je i otac jednog djeteta. Studij politologije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 2006., a 2009. godine stekao je doktorat iz pravnih nauka na istom fakultetu.

Od 1985. do 2008. godine Karan je radio u organima unutarnjih poslova na različitim funkcijama, uključujući dužnost komandira policijske stanice u Kupresu, načelnika Odjeljenja kriminaliteta SJB Centar Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a RS, kao i načelnika krivičnih istraga i Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).