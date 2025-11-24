CIK BiH objavio novi presjek glasova: Karan ima prednost od 8.369 glasova

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ažurirane, preliminarne rezultate vanrednih izbora za predsjednika entiteta Republika Srpska, prema kojima je SNSD-ov Siniša Karan i dalje u vodstvu ispred kandidata SDS-a Branka Blanuše.

CIK je obradio 98,21 posto biračkih mjesta. Siniša Karan je osvojio 217.324 glasova ili 50,30 posto, dok je Blanuša osvojio 208.955 glasova ili 48,37 posto.

Sinoć je na press konferenciji predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio pobjedu Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika entiteta Republika Srpska.

S druge strane, v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da u ovoj stranci ne priznaju rezultate te da će od CIK BiH tražiti da se ponove izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima.