Crnadak: Jučer se luđački kralo, jer je SNSD osjetio da je gotovo

Zastupnik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak oglasio se jutros nakon rezultata prijevremenih izbora u RS, kritikujući SNSD.

- SNSD-ov BERMUDSKI TROUGAO: DOBOJ-ZVORNIK-LAKTAŠI. Odluka naroda Republike Srpske da započne promjene i da se okrene izgradnji normalnog i pristojnog društva nestala je u SNSD-ovom Bermudskom trouglu. Kao što su u dijelu okeana u blizini Floride nekada misteriozno nestajali avioni i brodovi, tako je juče u SNSD-ovom Bermudskom trouglu Doboj-Zvornik-Laktaši nestala volja naroda Republike Srpske da prekine vladavinu SNSD-a. Blanuša - Karan 8000 razlike u korist Blanuše u cijeloj Republici Srpskoj, a samo u ova tri grada 20 000 razlike za Karana !! Ma nemojte – navodi Crnadak.

Crnadak je dodao da kad je neko u strahu, čovjek radi neke stvari nekontrolisano.

- Baš se zato jučer luđački kralo, jer je SNSD osjetio da je gotovo – navodi on.