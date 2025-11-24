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ZASTUPNIK PDP-A

Crnadak: Jučer se luđački kralo, jer je SNSD osjetio da je gotovo

U zbiru, u SNSD-ovom Bermudskom trouglu danas je razlika 20 hiljada glasova u korist SNSD-a, poručuje Crnadak

Crnadak: Jučer se luđački kralo. Dejan Rakita/PIXSELL

A. O.

24.11.2025

Zastupnik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak oglasio se jutros nakon rezultata prijevremenih izbora u RS, kritikujući SNSD.

- SNSD-ov BERMUDSKI TROUGAO: DOBOJ-ZVORNIK-LAKTAŠI. Odluka naroda Republike Srpske da započne promjene i da se okrene izgradnji normalnog i pristojnog društva nestala je u SNSD-ovom Bermudskom trouglu. Kao što su u dijelu okeana u blizini Floride nekada misteriozno nestajali avioni i brodovi, tako je juče u SNSD-ovom Bermudskom trouglu Doboj-Zvornik-Laktaši nestala volja naroda Republike Srpske da prekine vladavinu SNSD-a. Blanuša - Karan 8000 razlike u korist Blanuše u cijeloj Republici Srpskoj, a samo u ova tri grada 20 000 razlike za Karana !! Ma nemojte – navodi Crnadak.

Crnadak je dodao da kad je neko u strahu, čovjek radi neke stvari nekontrolisano.

- Baš se zato jučer luđački kralo, jer je SNSD osjetio da je gotovo – navodi on.

Objava na Facebooku. Screenshot

Dodaje da nemaju pravo da šute, da pognu glavu i dozvole da i ovaj put lopovluk i drskost pobjedi poštenje i pristojnost.

- IZBORI U DOBOJU, ZVORNIKU I LAKTAŠIMA SE MORAJU PONOVITI. Pogledajte uporedne brojke, u odnosu na izbore 2022. i trku Dodik-Trivić.

DOBOJ.

2022. godine, na ukupno 28273 glasača, razlika za Dodika 2178.

2025. godine, na ukupno 19396 glasača ( 9 hiljada manje ) razlika za Karana 6260.

ZVORNIK

2022. godine, na ukupno 28273 glasača, razlika za Dodika 2178.

2025. godine, na ukupno 19396 glasača ( 9 hiljada manje ) razlika za Karana 6260.

LAKTAŠI

2022. godine, na ukupno 19111 glasača, razlika za Dodika 3143.

2025. godine, na ukupno 15561 glasača ( 3500 manje ) razlika za Karana 4884.

U zbiru, u SNSD-ovom Bermudskom trouglu danas je razlika 20 hiljada glasova u korist SNSD-a, šest hiljada više nego kada je glasalo 22 000 ljudi manje – poručuje Crnadak.

# IGOR CRNADAK
# PRIJEVREMENI IZBORI
# RS
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