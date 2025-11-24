Dokumentarni film o presudi hercegovačkoj šestorki dostupan javnosti: Safet Oručević objavio film "Pravda"

Bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević na Facebooku je objavio dokumentarni film „Pravda“, 30-minutno ostvarenje posvećeno obilježavanju godišnjice presude hercegovačkoj šestorki, izrečene u Hagu 29. novembra 2017. godine. Film, uz upozorenje da sadrži uznemirujuće scene stradanja i nasilja, donosi originalne arhivske snimke medijskih izvještaja i sudske dokumentacije.

Dokumentarac je do sada prikazivan na zatvorenim projekcijama u Sarajevu i Mostaru u okviru promocije knjige „Heroji Mostara“.

Objavom povodom godišnjice presude u predmetu Jadranko Prlić i ostali, Oručević najavljuje niz ključnih momenata iz sudnice, reakcija iz Haga i Bosne i Hercegovine, kao i svjedočenja aktera koji su pratili donošenje ove historijske odluke.

Presuda donesena 29. novembra 2017. godine potvrdila je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata i agresiju Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, uz ukupno izrečene kazne od 111 godina zatvora čelnicima tzv. Herceg-Bosne.

U filmu govore brojni svjedoci, učesnici i analitičari, među njima: Kenneth Scott, Carmel Agius, Serge Brammertz, Stjepan Mesić, Željko Komšić, Safet Oručević, Emir Balić, Semir Drljević Lovac, Esad Humo, Azra Penava, Samir Nožić, Alija Behram, Emir Zlatar, Edin Batlak, Sergio Šotrić, Mario Pejić, Emir Hajdarović, Adil Kulenović i Enver Imamović.

Film je dostupan na LINKU.