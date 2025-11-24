Potvrđeno dvije i po godine zatvora Predragu Lažetiću za zločine u Gacku

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Predrag Lažetić osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području Gacka u ljeto 1992. godine, saopćeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Lažetića je u ponovljenom postupku Okružni sud u Trebinju krajem februara osudio na dvije i po godine zatvora jer je neutvrđenog dana u junu 1992. godine, svjesno i voljno, u podrumu “Samačkog hotela” Termoleketrane Gacko, gdje su bili zatočeni, fizički zlostavljao civile bošnjačke nacionalnosti i nanio im povrede.

Optužnica je Lažetića teretila da je zatočene civile u Gacku tukao rukama, nogama, drškom pištolja i puškom, kojom prilikom su nekima od njih nanesene teške tjelesne povrede.

Prvobitno je Lažetić u aprilu 2023. zbog zločina protiv civilnog stanovništva bio osuđen na dvije i po godine zatvora, ali je Vrhovni sud Republike tada uvažio žalbu Odbrane, te ukinuo tu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Protiv ove presude nije dozvoljena žalba, javlja BIRN BiH.