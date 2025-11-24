Alija Tabaković za "Avaz": Da su Bošnjaci bili uključeni u izborni proces, sigurno bi odlučili o pobjedniku

Imajući u vidu tijesnu utrku Siniše Karana i Branka Blanuše, kao kandidata SNSD-a i SDS-a za predsjednika RS, jasno je da su se građani srpske nacionalnosti umorili od loše politike i propagande aktuelnog režima na čelu s Miloradom Dodikom, smatra Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS i predsjednik SDA Srebrenica. Dodaje da pobjedu SNSD-ovog kandidata, ako ona bude potvrđena, treba pripisati ponajprije sistemu moći, straha, ucjene, pa i krađe glasova.

- Režim u RS još uvijek pod kontrolom drži sve poluge moći, sva ministarstva, entitetske i opštinske institucije i tako dalje. Bošnjaci su pokazali jedan stepen odgovornosti i želje za mirnim životom, ne želeći nametati svoju volju Srbima, kako to nama rade u RS – od raznih ministara, rukovodstva u NSRS, delegata u Vijeću naroda i drugim institucijama, gdje oni nađu “profesionalne Bošnjake”. Da su Bošnjaci sada bili uključeni u izborni proces, sigurno bi bili faktor koji odlučuje o pobjedniku. Kada je u pitanju Srebrenica, mi smo imali prećutan stav da to nije naša, već srpska stvar i svijet je uglavnom poslušao takve stavove – kazao je Tabaković za “Avaz”.

Dodaje da za interese bošnjačkog naroda niko nije imao sluha dok je bio na vlasti – ni SDS, a pogotovo ne režim SNSD-a.