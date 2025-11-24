Brat (12) i sestra (8) šetali s ocem, pa se izgubili u šumi

Prava drama odigrala se sinoć u šumi zatrpanoj snijegom na potezu Krčmarice– Gornji Priječani kod Banja Luke kada su se izgubila djeca.

Naime, brat (12) i sestra (8) šetali su sa ocem i izgubili se. On je hodao ispred njih da “ugazi put” kroz duboki snijeg u šumi, udaljivši se toliko da ga djeca više nisu mogla pronaći, piše Srpska.info.

Žandarmerija i helikopteri

Koliko je situacija bila neizvjesna i ozbiljna govorilo je i saopštenje policije da su u potragu za nestalom djecom bili angažovani pripadnici Žandarmerije i helikopteri.

Mrak je padao, hladnoća je stezala, a dvoje mališana borili su se za život tražeći oca koji je otišao predaleko. Tek slabo svjetlo sa mobilnog telefon u šumi bez signala jedino je što su ovo dvoje mališana imali dok su lutali kilometrima kroz “šumetinu” pokrivenu snijegom.

Pojavio se čovjek

U kritično vrijeme policija je bila alarmirana, helikopteri u vazduhu, a onda se pojavio čovjek koji je u pravom trenutku bio na pravom mjestu.

Davor Raspudić, skromni Banjalučanin koji je jučer oko 17 sati boravio u svojoj vikendici, primijetio je u daljini neobičnu svjetlost između stabala.

- Pomislio sam da je neki prolaznik, ali nije mi bilo jasno zašto bi neko ovako kasno i po ovom vremenu šetao šumom - ispričao je Raspudić u ispovijesti za Srpskainfo.

Radoznao, ali i oprezan, odlučio je da provjeri o čemu se radi.

- Kad sam prišao ogradi, ugledao sam dvoje djece. Malena djevojčica je plakala, a njen brat je držao telefon i pokušavao objasniti šta se desilo. Rekli su da su se izgubili, da im je tata otišao ispred da ugazi put, a onda je jednostavno nestao iz vidokruga - priča Raspudić za Srpskainfo.

Djeca su, kako kaže, najvjerovatnije prešla kilometre kroz šumu.

- To nije obična šuma... to je šumetina. Gusta, ogromna, sve isto, a snijeg pokrio svaki trag - otkriva nam Davor.

Kontaktirao policiju

U trenutku kada ih je pronašao, policija je već bila uključena u potragu. Raspudić je odmah kontaktirao službenike i doveo ih do djece, čime je spriječio da se drama pretvori u nezapamćenu tragediju.

Iako ga mnogi nazivaju herojem, Davor skromno ponavlja samo jedno: “Nisam ništa posebno uradio.”

Ali Banja Luka misli drugačije. Ipak, neki heroji ne nose uniforme, dovoljno je hrabro srce i dobar instinkt.