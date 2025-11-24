"Avaz-roto press" raspisuje konkurs za posao domara

"Avaz-roto press raspisuje oglas za prijem u radni odnos:
1. Domar...................................................................................................................1 (jedan) izvršilac
Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
- Završena SSS tehničkog smjera.
- Rad na istim ili sličnim poslovima od najmanje 1 godine.
- Posjedovanje uvjerenja o neosuđivanosti i nevođenju krivičnog postupka ne starijeg od 3 mjeseca,
kao i uvjerenja o nekažnjavanju.
Opis poslova:
- Redovno obilaženje objekata;
- Uočavanje kvarova i/ili nedostataka u objektu, analiza prijavljenih nedostataka i kvarova od strane
radnika, te poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovo otklanjanje;
- Popravljanje i izvođenje molerskih, stolarskih, bravarskih, vodoinstalaterskih i električnih popravaka i intervencija zajedno sa postojećim radnicima (električar, bravar, kotlovničar, pomoćni radnici i sl.);
- Održavanje ispravnosti uređaja;
- Analiziranje oštećenja kod većih kvarova, obavještavanje nadležnog rukovoditelja, prijedlog djelovanja;
- Upravljanje i nadzor rada sistema u objektu;
- Obavljanje ostalih poslova po naredbi nadređenog.
Za navedene pozicije nudimo:
- Izazovno radno okruženje u jednom od najspektakularnijih objekata u cijeloj Evropi.
- Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja.
- Razvoj ličnih kompetencija i vještina.
- Razmjena iskustva i znanja s kolegama.
- Stručne edukacije.
- Vidljive karijerne mogućnosti.
Vaše prijave, uz CV i dokaze o ispunjavanju uslova možete poslati na adresu:
˝avaz-roto press˝ d.o.o. Sarajevo, ulica Tešanjska br. 24a, 71 000 Sarajevo, ili na e-mail adresu: [email protected] (sa naznakom za konkurs za prijem na radno mjesto na koje se konkuriše).
Krajnji rok za dostavu prijava je 7 (dana) od dana objave konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vraćati kandidatima.