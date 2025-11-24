"Avaz-roto press" raspisuje konkurs za posao domara

"Avaz-roto press raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

1. Domar...................................................................................................................1 (jedan) izvršilac

Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- Završena SSS tehničkog smjera.

- Rad na istim ili sličnim poslovima od najmanje 1 godine.

- Posjedovanje uvjerenja o neosuđivanosti i nevođenju krivičnog postupka ne starijeg od 3 mjeseca,

kao i uvjerenja o nekažnjavanju.

Opis poslova:

- Redovno obilaženje objekata;

- Uočavanje kvarova i/ili nedostataka u objektu, analiza prijavljenih nedostataka i kvarova od strane

radnika, te poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovo otklanjanje;

- Popravljanje i izvođenje molerskih, stolarskih, bravarskih, vodoinstalaterskih i električnih popravaka i intervencija zajedno sa postojećim radnicima (električar, bravar, kotlovničar, pomoćni radnici i sl.);

- Održavanje ispravnosti uređaja;

- Analiziranje oštećenja kod većih kvarova, obavještavanje nadležnog rukovoditelja, prijedlog djelovanja;

- Upravljanje i nadzor rada sistema u objektu;

- Obavljanje ostalih poslova po naredbi nadređenog.

Za navedene pozicije nudimo:

- Izazovno radno okruženje u jednom od najspektakularnijih objekata u cijeloj Evropi.

- Mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja.

- Razvoj ličnih kompetencija i vještina.

- Razmjena iskustva i znanja s kolegama.

- Stručne edukacije.

- Vidljive karijerne mogućnosti.

Vaše prijave, uz CV i dokaze o ispunjavanju uslova možete poslati na adresu:

˝avaz-roto press˝ d.o.o. Sarajevo, ulica Tešanjska br. 24a, 71 000 Sarajevo, ili na e-mail adresu: [email protected] (sa naznakom za konkurs za prijem na radno mjesto na koje se konkuriše).

Krajnji rok za dostavu prijava je 7 (dana) od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vraćati kandidatima.