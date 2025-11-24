Blanuša: Ovi izbori bit će završeni kada se izborni proces ponovi u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Ovi izbori još uvijek nisu završeni – biće završeni kada se izborni proces ponovi u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gdje zahvaljujući izbornim manipulacijama, rezultati ne odražavaju volju naroda - poručio je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša.

Nakon jučer održanih prijevremeni izbori za predsjednika RS, Blanuša je zahvalio svima "koji su na ovim izborima dali podršku viziji jedne drugačije Republike Srpske".

- Također, moja zahvalnost ide i svim političkim subjektima koji su iskreno podržali moju kandidaturu, kao i njihovim liderima – Jeleni, Drašku i Vukanu. Zahvaljujem i svom timu koji je bio sa mnom sve ovo vrijeme. Ukoliko bismo sada odustali, bili bismo isti kao oni – poručio je Blanuša u objavi na društvenim mrežama.

Prema preliminarnim rezultatima izbora, koje je jutros objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, SNSD-ov kandidat Siniša Karan i dalje je u vodstvu ispred kandidata SDS-a Branka Blanuše.

Karan je osvojio 217.324 glasova ili 50,30 posto, dok je Blanuša osvojio 208.955 glasova ili 48,37 posto.