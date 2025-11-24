Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POVODOM 25. NOVEMBRA

Tramp uputio čestitku Predsjedništvu BiH: Lideri da zajedno rade na pronalasku rješenja koja imaju podršku svih konstitutivnih naroda

To će unaprijediti stabilnost u zemlji i omogućiti nam da produbimo naše partnerstvo zasnovano na zajedničkim interesima i obostranom prosperitetu

Tramp: Pozivam lidere da zajedno rade. AP

Al. B.

24.11.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) uputio je čestitku Predsjedništvu BiH povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH.

- Poštovani članovi Predsjedništva u ime Sjedinjenih Država, čestitam narodu Bosne i Hercegovine dok slavite godišnjicu svoje državnosti.

Dok poštujete ovaj značajan dan, pozivam vaše lidere da iskoriste trenutnu priliku da zajedno rade na pronalaženju lokalnih rješenja koja imaju podršku svih konstitutivnih naroda. To će unaprijediti stabilnost u zemlji i omogućiti nam da produbimo naše partnerstvo zasnovano na zajedničkim interesima i obostranom prosperitetu.

S poštovanjem,

Donald Tramp - naveo je američki predsjednik. 

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (30)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.