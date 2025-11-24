Tramp uputio čestitku Predsjedništvu BiH: Lideri da zajedno rade na pronalasku rješenja koja imaju podršku svih konstitutivnih naroda

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) uputio je čestitku Predsjedništvu BiH povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH.

- Poštovani članovi Predsjedništva u ime Sjedinjenih Država, čestitam narodu Bosne i Hercegovine dok slavite godišnjicu svoje državnosti.

Dok poštujete ovaj značajan dan, pozivam vaše lidere da iskoriste trenutnu priliku da zajedno rade na pronalaženju lokalnih rješenja koja imaju podršku svih konstitutivnih naroda. To će unaprijediti stabilnost u zemlji i omogućiti nam da produbimo naše partnerstvo zasnovano na zajedničkim interesima i obostranom prosperitetu.

S poštovanjem,

Donald Tramp - naveo je američki predsjednik.