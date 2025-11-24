Zbog stomačnih tegoba više od 40 osoba iz Orahovice Donje zatražilo medicinsku pomoć

Više od četrdeset mještana najveće mjesne zajednice grada Gračanice, Orahovice Donje, u posljednja 24 sata zbog stomačnih problema, zatražilo je medicinsku pomoć u Domu zdravlja u Gračanici.

Predsjednik ove mjesne zajednice Sejfudin Ferhatović je reagovao i o tome obavijestio Higijensko-epidemiološku službu (HES) Doma zdravlja, čiji je epidemiolog dr. Mubidin izašao na teren.

- Ono što mogu izjaviti je da je ekipa na terenu. Uzeti su uzorci pitke vode i poslani na analizu za Zavod za javno zdravstvo u Tuzlu. Čim analiza bude završena javnost će biti upoznata i poduzet će se potrebne mjere. Također bi zamolio mještane da nije vrijeme za širenje dezinformacija putem društvenih mreža. Treba slušati mišljenja zvaničnih i stručnih organa - kazao je Ferhatović.

Prema najnovijim informacijama, evidentirano je četrdeset osoba, koje su se sinoć javljale u Službu hitne medicinske pomoći, žaleći se na stomačne tegobe, na proljev i povraćanje. Prema riječima dr. Mubidina Mujića iz HES Doma zdravlja i danas je bilo nekoliko mještana koji su zatražili pomoć ljekara, žaleći se na iste simptome.

Sanitarni inspektor naredio je uzimanje uzoraka vode koja će se slati na analizu i zabranio je upotrebu vode za piće u Orahovici Donjoj.