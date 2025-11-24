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SARAJEVO

Ginkel se sastao sa Garkovom: Razgovarali o akviziciji kompanije Adriatic Metals

Kada odgovorne strane kompanije ulažu u Bosnu i Hercegovinu, postajemo prosperitetniji zajedno, navode iz Ambasade

Ginkel se sastao sa Garkovom. Facebook

A. O.

24.11.2025

Američki otpravnik poslova u BiH Džon Ginkel (John) danas je u Ambasadi SAD u Sarajevu ugostio izvršnog potpredsjednika i glavnog operativnog direktora kompanije DPM Metals Iliju Garkova (Iliyu) kako bi razgovarali o nedavnoj akviziciji kompanije Adriatic Metals od strane DPM Metals i o njenim rudarskim operacijama u Varešu.

- DPM Metals, iza kojeg stoji značajan američki kapital, predstavio je planove za širenje svojih aktivnosti u oblasti ključnih minerala u Bosni i Hercegovini, uz poštivanje najviših standarda poslovanja. Kada odgovorne strane kompanije ulažu u Bosnu i Hercegovinu, postajemo prosperitetniji zajedno - navode iz Ambasade. 

# SAD
# BIH
# JOHN GINKEL
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