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VRIJEDNOSTI ZAJEDNIŠTVA

Lendo čestitao Dan državnosti: Snaga BiH je uvijek bila u njenim ljudima

Podsjetio je da je tada jasno utvrđeno da je Bosna i Hercegovina zajednica ravnopravnih naroda i svih njenih građana

Refik Lendo. FENA

FENA

24.11.2025

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo uputio je čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, ističući značaj odluka ZAVNOBiH-a iz 1943. godine koje su potvrdile državnost BiH, njenu ravnopravnost među evropskim državama i narodima te kontinuitet teritorijalnog integriteta.

Ravnopravni narodi 

- Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, upućujem iskrene čestitke svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine - naveo je Lendo.

Podsjetio je da je tada jasno utvrđeno da je Bosna i Hercegovina zajednica ravnopravnih naroda i svih njenih građana.

- Na vrijednostima zajedništva, tolerancije, slobode i multikulturalnosti, izgrađena je savremena Bosna i Hercegovina, a one ostaju trajna obaveza i putokaz za našu budućnost - poručio je.

Snaga u ljudima 

Naglasio je da je u vremenu političkih pritisaka i pokušaja osporavanja suvereniteta dužnost svih da te vrijednosti čuvaju odgovorno, dostojanstveno i jedinstveno.

- Snaga Bosne i Hercegovine uvijek je bila u njenim ljudima, u odlučnosti da se brani država koja pripada svima - kazao je Lendo.

Dodao je da se s ponosom čuva sjećanje na sve koji su branili Bosnu i Hercegovinu, te da je zahvalnost upućena generacijama koje je danas jačaju radom, znanjem i vjerom u bolju budućnost, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću potpredsjednika Federacije BiH Refika Lendo.

# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# REFIK LENDO
# ČESTITKA
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