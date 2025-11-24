Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović za "Dnevni avaz": Država iznad svega

U vremenu brojnih globalnih i unutrašnjih izazova, naša je obaveza da budemo dostojni naslijeđa ZAVNOBiH-a, izjavio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u prazničnom intervjuu za „Avaz“.

Uz čestitke povodom Dana državnosti BiH, Bećirović naglašava da svi možemo biti istinski ponosni na vrijednosti potvrđene na zasjedanju u Mrkonjić Gradu.

Ideološki nivo

- ZAVNOBiH je trajna poruka da BiH pripada svima koji u njoj žive – jednako i ravnopravno. U vremenu kada su sile mraka željele podjele, isključivost i nasilje, hrabri ljudi okupljeni u Mrkonjić-Gradu 25. novembra 1943. godine odlučili su drugačije. ZAVNOBiH je više od jedne konferencije, više od jednog politički značajnog događaja. On je datum i događaj najvišeg ranga, događaj koji je promijenio smjer historije i na historijsku scenu izveo nove društvene snage i nove političke ideje – kaže Bećirović.

Dodaje da su vijećnici ZAVNOBiH-a izabrali put zajedništva i antifašizma, put slobode i ravnopravnosti, te da to naslijeđe obavezuje i danas.

- To nije nikakva zaostavština jedne ideologije, to je putokaz i za budućnost. Ne smijemo nikada dozvoliti značenjsko sužavanje kategorije „antifašizma“ s njenog civilizacijskog na ideološki nivo značenja i upotrebe. Stranačko-ideološke razmirice ne smiju utjecati na važnost njegovanja i afirmiranja antifašizma. Bez antifašističke borbe ne bi ni bilo ni države BiH. Antifašizam je civilizacijska, humanistička, a ne ideološka kategorija. Antifašizam je u temeljima BiH i ujedinjene Evrope – naglašava Bećirović.

Podsjeća da su nam preci ostavili naslijeđe koje nosi univerzalne vrijednosti – slobodu, jednakost i međusobno uvažavanje, te da je na svima nama odgovornost da to naslijeđe čuvamo, razvijamo i prenosimo budućim generacijama.

- Samo društvo koje uvažava i poštuje svoje različitosti može biti istinski stabilno, demokratski uređeno i usmjereno ka održivom razvoju i općem dobru svih građana. Naš zadatak je da Bosnu i Hercegovinu učvrstimo kao demokratsku i prosperitetnu državu. To podrazumijeva dosljednu borbu protiv korupcije, za jačanje pravne države, ulaganje u obrazovanje i nauku, stvaranje uslova za život dostojan svakog čovjeka. Samo tako ćemo biti dostojni onih koji su živote dali za našu slobodu – ističe Bećirović.

Obilježavanjem Dana državnosti, tvrdi član Predsjedništva BiH, šaljemo snažnu poruku i domaćoj i međunarodnoj javnosti da je BiH suverena, nezavisna i nedjeljiva država, priznata u svojim međunarodno utvrđenim granicama.

- Bosna i Hercegovina je jedna od najstarijih evropskih država. Ona nije privremeni projekt niti slučajna tvorevina, već rezultat višestoljetnih borbi i težnji njenih građana da žive u slobodi, miru i dostojanstvu. BiH nije vlasništvo jednog naroda ili jedne političke opcije – ona pripada svim njenim građanima i narodima, jednako i ravnopravno. Naša etnička, vjerska i kulturna raznolikost nije teret, niti prijetnja. Ona je naše bogatstvo. Kroz stoljeća smo naučili da se istinska snaga ne nalazi u nametanju jedinstva kroz uniformnost, već u zajedništvu koje poštuje različitosti. Upravo nas to bogatstvo povezuje sa savremenim evropskim vrijednostima i univerzalnim principima Ujedinjenih nacija – dodaje Bećirović.

Evropske vrijednosti

Pojašnjava da je BiH okvir u kojem ostvarujemo prava, čuvamo dostojanstvo i gradimo zajedničku budućnost i da svaka razlika – etnička, vjerska ili neka druga, ne smije biti izvor podjela, nego snaga koja nas povezuje i oplemenjuje. Kroz njihovo poštivanje, BiH postaje primjer da različitosti ne moraju razdvajati, nego mogu biti temelj zajedničkog života, a kao punopravna članica Ujedinjenih nacija, BiH ostaje privržena temeljnim principima međunarodnog prava i univerzalnim civilizacijskim vrijednostima.

- Stoga danas, s ponosom i odgovornošću, ističem: Dan državnosti nije samo podsjećanje na prošlost, nego i zalog naše budućnosti. Živimo u vremenu velikih iskušenja – od političkih kriza i globalnih sigurnosnih prijetnji do ekonomskih i društvenih izazova. Ali kao što smo mnogo puta u historiji pokazali, snaga Bosne i Hercegovine leži u njenim ljudima, u njihovoj odlučnosti i istrajnosti. Principi sadržani u aktima usvojenim na zasjedanjima ZAVNOBiH-a nas obavezuju da čuvamo državu. Kada jačamo državu, mi jačamo i vlastito dostojanstvo – poručuje Bećirović.

Ukazuje da bez snažnih institucija građani gube povjerenje, društvo slabi, a država postaje ranjiva, te zato borba za institucije nije tehničko, niti administrativno pitanje.

- To je borba za samu opstojnost države BiH. To je borba za dostojanstvo svakog njenog građanina, za budućnost naše djece i za vjerodostojnost pred međunarodnom zajednicom. Samo sa snažnim institucijama možemo graditi društvo koje se uspješno nosi s izazovima globalnog vremena, društvo koje je pravedno, demokratsko i otvoreno prema budućnosti. Gradimo institucije koje neće biti talac partikularnih interesa, nego će služiti svim građanima podjednako. Državnost se jača kroz kvalitetno obrazovanje, jer obrazovanje oblikuje ljude sposobne da razumiju vrijednosti svoje zemlje, da prepoznaju različitosti kao snagu, a ne prijetnju, i da djeluju odgovorno u društvu. Obrazovanje nije samo put ka ličnom uspjehu, ono je temelj opstojnosti i prosperiteta cijele zemlje - dodaje.

Podsjeća da BiH ima bogatu historiju, ali da budućnost zavisi od toga kako će je predstavljati njeni građani širom svijeta, jer „kad gradite povjerenje, poštujete zakone i kad promovišete vrijednosti mira, solidarnosti i pravednosti, vi ne predstavljate samo sebe, vi predstavljate Bosnu i Hercegovinu“.

Moralna obaveza

- Budimo ambasadori BiH gdje god da živimo, jer ljubav prema domovini nije samo osjećaj, već i odgovornost. U Bosni i Hercegovini trebamo istinski afirmirati vrijednosti ZAVNOBiH-a. Zato je važno da se i u javnom životu reafirmiraju historijske sile konvergencije i sve ono što je sabiralo etničko-vjerske partikularitete i čuvalo bosanskohercegovačku historijsku posebnost. To, između ostalog, podrazumijeva uvažavanje činjenice da su zasjedanja ZAVNOBiH-a bila jedno od najvećih civilizacijskih pregnuća građana i naroda BiH, shvatanje da je jedino smisleno ZAVNOBiH ocjenjivati prema njegovom epohalnom značenju, a ne prema bilo kojem ideološkom obrascu, ukazivanje na važnost da država BiH ima puno historijsko pravo, ali i moralnu obavezu da baštini značajne događaje i postignuća i iz vlastite antifašističke tradicije i osmišljavanje nove obrazovne politike, s jasnim strategijskim ciljevima i organiziranim motiviranjem novih generacija u pravcu naučnog bavljenja problematikom nastanka i razvoja bh državnosti – kaže Bećirović.

Neka Dan državnosti Bosne i Hercegovine bude dan našeg zajedničkog ponosa i odlučnosti, poručuje član Predsjedništva BiH.

- Ponosni na najbolje sinove i kćeri naše domovine i odgovorni prema budućnosti, jačajmo Bosnu i Hercegovinu – slobodnu, nezavisnu, suverenu i nedjeljivu državu, dom svih njenih ljudi – dodaje Bećirović u prazničnom razgovoru za „Avaz“.

Most istoka i zapada

Cilj je izgradnja države čvrsto utemeljene na vladavini prava, jačanje demokratskih standarda i ubrzavanje evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Bećirović tvrdi da u tom procesu ostajemo vjerni univerzalnim vrijednostima na kojima je obnovljena državnost BiH, te privrženi međunarodnoj i regionalnoj saradnji i partnerstvu.

- BiH želi biti most između istoka i zapada, sjevera i juga, most koji povezuje, a ne razdvaja. Naša posvećenost poštivanju odredbi međunarodnog prava i univerzalnim civilizacijskim vrijednostima je trajna i nepokolebljiva. Naša obaveza jeste da BiH gradimo na vladavini prava, pravednosti i jednakosti svih građana. Jake i nezavisne institucije nisu luksuz, one su preduslov slobode, sigurnosti i prosperiteta. One su garancija da će prava svakog čovjeka biti jednako zaštićena, da niko neće biti iznad zakona i da će pravda važiti za sve – ističe Bećirović.