Dodik krivi Bošnjake za tijesan rezultat: 20.000 muslimana je glasalo za Blanušu, ali im je propao pokušaj

Lider SNSD-a Milorad Dodik obratio se zajedno sa novim predsjednik RS-a Sinišom Karanom u Izbornom štabu ove stranke na konferenciji za medije. Za manji broj glasova za SNSD okrivio je Bošnjake i 'muslimansko Sarajevo', kako ga on naziva. - Poslije prošle noći na kojoj smo sabirali utiske i brojeve. Brojevi su isti, a utisci bolji. Nakon periodičnih objava CIK-a vidimo da smo bili upravi. Izbori su gotovi i usmjeravamo se na aktivnost - rekao je on. Međutim, prema izjavama, jasno je da je Dodik izašao da umiri SNSD i njegove strukture jer su rezultati pokazali da režim više nema dominaciju kakvu je imao ili kakvu je navikao da ima.

- SNSD je nepravedno izgubio poziciju predsjednika RS, ranije je izgubio jednog delegata u Domu naroda. Protiv SNSD-a se vodi haranga duže od godinu, pokušaj Šmita (Schmidta) i promuslimanskih elemanata je propao. Taj ozbiljan konglomerat koji je navalio na SNSD je propao. Ne mogu da se pohvale uspjehom. Mi nismo nešto posebno raspoloženi, jer smo ovo ranije dobili. Mi opet dobivamo isto. Dakle, konglomerat koji se skupio je bio ozbiljan, na svu sreću pa je pobijedio Trump, inače ne bi stajali ovdje kao pobjednici. Ovo jučer je bio recidiv nekih prošlih stvari. Mi smo naučili na bolji rezultat, to je tačno, ali možemo reći da svi koji glasaju za opoziju su izašli. Mi smo prije imali procjenu da oni mogu izaći do 200.000 glasova i tu je oko 20 hiljada glasova Bošnjaka. Imamo tu krvnu sliku. Naselja gdje oni žive glasali su za Blanušu i to je malo napravilo neizvjesnost - rekao je Dodik. Kazao je da su Bošnjaci bili u komotnoj poziciji jer se glasalo samo za srpskog predsjednika RS, da na listama nije bilo Bošnjaka ili Hrvata. - I da je Blanuša pobijedio ne bi ništa dobili. Oni su htjeli da pokažu da nisu servilni i da nisu lojalni RS. Nemoguće je da na glasačkim mjestima gdje oni glasaju imate od 300 glasova jedan glas za Karana. To je sistemski rađeno preko Islamske zajednice. To nas je dovelo u stješnjeniju poziciju. Zato su naša mjesta poput Prijedora ugrožena jer su Bošnjaci izašli i dali glas Blanuši. U Tesliću su Bošnjaci 1700 glasova dali Blanuši. Ne govorim to da bi se pravdao nego da kažem da su složene situacije bile - rekao je Dodik. Dalje je rekao kak je 'bošnjački element' sa 'muslimanskim Sarajevom' htio da degradira RS.