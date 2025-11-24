Mirsad Duratović za "Avaz": Izlaznost Bošnjaka se pogrešno tumači, a koalicioni partneri su izigrali SNSD

Mirsad Duratović, donedavni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik Socijaldemokratske partije BiH u svojevrsnoj analizi preliminarnih rezultata prijevremenih izbora za predsjednika entiteta RS, osvrnuvši se na komentare o tome da su Bošnjaci mogli presuditi ove izbore, podsjetio je na to da u vrijeme predizborne kampanje nijedna od bošnjačkih ili probosanskih partija koje djeluju u RS-u, osim SDP-a, kako je naveo, nije pozvala svoje članove da izađu na izbore i da daju podršku određenom kandidatu.
- SDP je jasno i nedvosmisleno, javno, zatražio od svojih članova da podrže gospodina Blanušu kao kandidata za budućeg predsjednika Republike Srpske - kazao je Duratović za "Avaz".
Kada je riječ o izlaznosti Bošnjaka u Prijedoru, konkretno, Duratović je ukazao na to da Blanuša bez glasova dijaspore vodi, odnosno, da ima 201 glas više od kandidata SNSD-a, koji je, tradicionalno, podsjetio je, u zadnja dva, tri ciklusa bio jaka baza SNSD-a.
- Bošnjaci su, prema onome što sam uspio vidjeti, dakle u naseljima gdje su većina, dali nešto preko 1000 glasova gospodinu Blanuši. U suštini izborima u Prijedoru su presudili bošnjački glasovi, za razliku od Doboja, gdje je u bošnjačkim povratničkim naseljima većinu glasova dobio gospodin Karan, a u Bratuncu, također, nije bila jasno izražena podrška kandidatu opozicije od strane probosanskih ili bošnjačkih stranaka - naveo je on za "Avaz".
Naglasio je da svakako treba sačekati glasove iz dijaspore, kojih je oko 21.000, ali i da se izlaznost Bošnjaka ne može posmatrati na način na koji se to iznosi u javnosti.
-Naprimjer, u selu u kojem živim imamo 793 Bošnjaka upisana u birački spisak, a od tog broja je 120 onih koji žive tu i koji mogu glasati. Ostali mještani žive u inostranstvu, u dijapsori, tako da je izlaznost zapravo bila oko 30 posto i to je onaj prosjek generalno izlaznosti u Republici Srpskoj. U biračkom spisku u Prijedoru ima preko 20.000 Bošnjaka, tačnije 22.000, a jučer ih je izašlo negdje oko 1.100 na glasanje. Dakle, njihovi glasovi će stići poštom, a niko od njih se nije trebao ponovo registrovati, jer je to bilo automatski s obzirom na to da se radilo o istom izbornom ciklusu - objasnio je Duratović za "Avaz".
Također, ukazao je na to da se Blanuša tokom kampanje nije ni obratio povratničkom tijelu, ne samo Bošnjacima, već i Hrvatima.
- Druga stvar jeste da je on, iako je bio kandidat opozicije, došao ispred SDS-a. Zamislite, da bilo koji kandidat SDS-a dođe u jedno povratničko naselje u kojem je ubijeno 300 civila, a znamo da je tada kompletan krizni štab i sve, zapravo, bilo pod kontrolom SDS-a. SDS , jednostavno, nosi tu hipoteku - podvukao je Duratović za "Avaz".
Mišljenja je da je rezultat koji je postigao Blanuša više rezultat revolta prema SNSD-u nego stvarne podrške. Složio se sa izrečenim u javnosti da je to maksimum što opozicija može postići, a minimum onoga što SNSD može sa svojim koalicionim partnerima napraviti.
- Koalicioni partneri su izigrali SNSD. Na pojedinim biračkim mjestima treba napraviti neku komparaciju prošlih lokalnih, pa opštih sa ovim izborima i vidjeti kretanje tog biračkog tijela. Mislim da je SNSD jako puno izgubio na podršci svojih koalicionih partnera. U Bosanskoj Dubici je dubici sjedište NPS-a, a SNSD se tamo provukao kroz „iglene uši“. U Bosanskom Novom gdje je SNSD-ov načelnik su izgubili izbore, a u Prijedoru SDS ima jednog odbornika u skupštini grada, dok SNSD ima 27 odbornika, odnosno, većinu i izgubili su, dakle, od stranke koja ima samo jednog odbornika. Ne može biti da se od prošlih lokalnih izbora do danas, SDS sa PDP-om uspio toliko organizovati da uspiju pobijediti. Ovo je u najveću ruku revolt tradicionalnih SNSD-ovih birača prema politici koju SNSD trenutno vodi, ne prema državi BiH, naravno. Jednostavno, to su što se kaže unutar porodični problemi - zaključio je Duratović za "Avaz".