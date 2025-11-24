Mirsad Duratović za "Avaz": Izlaznost Bošnjaka se pogrešno tumači, a koalicioni partneri su izigrali SNSD

Mirsad Duratović, donedavni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik Socijaldemokratske partije BiH u svojevrsnoj analizi preliminarnih rezultata prijevremenih izbora za predsjednika entiteta RS, osvrnuvši se na komentare o tome da su Bošnjaci mogli presuditi ove izbore, podsjetio je na to da u vrijeme predizborne kampanje nijedna od bošnjačkih ili probosanskih partija koje djeluju u RS-u, osim SDP-a, kako je naveo, nije pozvala svoje članove da izađu na izbore i da daju podršku određenom kandidatu. - SDP je jasno i nedvosmisleno, javno, zatražio od svojih članova da podrže gospodina Blanušu kao kandidata za budućeg predsjednika Republike Srpske - kazao je Duratović za "Avaz".

Kada je riječ o izlaznosti Bošnjaka u Prijedoru, konkretno, Duratović je ukazao na to da Blanuša bez glasova dijaspore vodi, odnosno, da ima 201 glas više od kandidata SNSD-a, koji je, tradicionalno, podsjetio je, u zadnja dva, tri ciklusa bio jaka baza SNSD-a. - Bošnjaci su, prema onome što sam uspio vidjeti, dakle u naseljima gdje su većina, dali nešto preko 1000 glasova gospodinu Blanuši. U suštini izborima u Prijedoru su presudili bošnjački glasovi, za razliku od Doboja, gdje je u bošnjačkim povratničkim naseljima većinu glasova dobio gospodin Karan, a u Bratuncu, također, nije bila jasno izražena podrška kandidatu opozicije od strane probosanskih ili bošnjačkih stranaka - naveo je on za "Avaz".

Naglasio je da svakako treba sačekati glasove iz dijaspore, kojih je oko 21.000, ali i da se izlaznost Bošnjaka ne može posmatrati na način na koji se to iznosi u javnosti. -Naprimjer, u selu u kojem živim imamo 793 Bošnjaka upisana u birački spisak, a od tog broja je 120 onih koji žive tu i koji mogu glasati. Ostali mještani žive u inostranstvu, u dijapsori, tako da je izlaznost zapravo bila oko 30 posto i to je onaj prosjek generalno izlaznosti u Republici Srpskoj. U biračkom spisku u Prijedoru ima preko 20.000 Bošnjaka, tačnije 22.000, a jučer ih je izašlo negdje oko 1.100 na glasanje. Dakle, njihovi glasovi će stići poštom, a niko od njih se nije trebao ponovo registrovati, jer je to bilo automatski s obzirom na to da se radilo o istom izbornom ciklusu - objasnio je Duratović za "Avaz".

Također, ukazao je na to da se Blanuša tokom kampanje nije ni obratio povratničkom tijelu, ne samo Bošnjacima, već i Hrvatima. - Druga stvar jeste da je on, iako je bio kandidat opozicije, došao ispred SDS-a. Zamislite, da bilo koji kandidat SDS-a dođe u jedno povratničko naselje u kojem je ubijeno 300 civila, a znamo da je tada kompletan krizni štab i sve, zapravo, bilo pod kontrolom SDS-a. SDS , jednostavno, nosi tu hipoteku - podvukao je Duratović za "Avaz".