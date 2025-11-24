Borenović: Upaljeni crveni alarmi za adekvatnu reakciju CIK-a i pravosuđa po službenoj dužnosti

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović kazao je da je ubjedljivo najpozitivniji utisak prijevremenih izbora za predsjednika RS velika i čista pobjeda Branka Blanuše, opozicionog kandidata u Banjoj Luci, ali i u brojnim drugim mjestima.

- Dok ubjedljivo najnegativniji utisak je veoma sumnjiva i uprljana pobjeda SNSD-ovog kandidata u Doboju, Zvorniku i Laktašima! I to po SNSD-ovom modelu izbornih krađa na brojnim biračkim mjestima u ovim sredinama sa veoma sumnjivom visokom izlaznošću i još sumnjivijim rezultatima za SNSD kandidata, što nije bio slučaj u Banjoj Luci i najvećem dijelu RS. Dovoljno je pogledati rezultate po biračkim mjestima i ogromna odstupanja - rekao je Borenović.