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O IZBORIMA

Borenović: Upaljeni crveni alarmi za adekvatnu reakciju CIK-a i pravosuđa po službenoj dužnosti

Ubjedljivo najnegativniji utisak je veoma sumnjiva i uprljana pobjeda SNSD-ovog kandidata u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Branislav Borenović. Fena

S. S.

24.11.2025

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović kazao je da je ubjedljivo najpozitivniji utisak prijevremenih izbora za predsjednika RS velika i čista pobjeda Branka Blanuše, opozicionog kandidata u Banjoj Luci, ali i u brojnim drugim mjestima.

- Dok ubjedljivo najnegativniji utisak je veoma sumnjiva i uprljana pobjeda SNSD-ovog kandidata u Doboju, Zvorniku i Laktašima! I to po SNSD-ovom modelu izbornih krađa na brojnim biračkim mjestima u ovim sredinama sa veoma sumnjivom visokom izlaznošću i još sumnjivijim rezultatima za SNSD kandidata, što nije bio slučaj u Banjoj Luci i najvećem dijelu RS. Dovoljno je pogledati rezultate po biračkim mjestima i ogromna odstupanja - rekao je Borenović.

Dodao je da su upaljeni crveni alarmi za adekvatnu reakciju CIK-a i pravosuđa po službenoj dužnosti i to odmah.

- Poseban je psihološki fenomen, pokazatelj koliko je društvo moralno posrnulo, to što svi učesnici ovakvih izbornih prevara i namještanja u Doboju, Zvorniku, a njih je na stotine režimskih ljudi u takvim kontaminiranim biračkim odborima, smatraju takvo koruptivno djelovanje krađe glasova sasvim normalnim, dozvoljenim i poželjnim - zaključio je Borenović.

# PDP
# BRANISLAV BORENOVIĆ
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