Američki kongresmen i bivši gradonačelnik Dejtona stigao u BiH: Sastaje se sa Šmitom

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt će se danas u Sarajevu sa američkim kongresmenom Michaelom R. Turnerom.

U pitanju je bivši gradonačelnik Daytona, koji dolazi u posjetu Sarajevu nakon što je proglašen počasnim građaninom grada Sarajeva, kao i sa članovima američke delegacije, uključujući i zastupnika Donalda Norcrossa.

Iz OHR-a je najavljeno kako će visoki predstavnik Schmidt i kongresmen Turner sudjelovati u ceremoniji otkrivanja ploče s natpisom “Trg dejtonskog mira” i potpisati prigodnu povelju povodom obilježavanja 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Dolazak američke delegacije u OHR planiran je za 17:40 sati, a u 18:40 sati Schmidt i kongresmen Turner dat će izjave.