Najnoviji rezultati CIK-a BiH: Karan vodi sa 1,95 odsto glasova

Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika RS, vodi za 1,95 odsto ispred Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke, na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj - posljednji su podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Preliminarni i nekompletni rezultati CIK BiH pokazuju da Karan ima 217.638 glasova ili 50,31 odsto, a Blanuša 209.207 glasača ili 48,36 odsto.

Obrađeno je 99,72 odsto biračkih mjesta. Važećih listića je 98,21 odsto, dok je izlaznost 34,84 odsto.

Na izbore nije izašlo 823.878 birača.

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pravo glasa je imalo 1.264.364 birača koji su održani juče, 23. novembra.

Srpa demokratska stranka najavila je da će od CIK tražiti da se ponove izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima "zbog velike krađe".