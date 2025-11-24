Šmit i Tarner otvorili ploču "Trga dejtonskog mira": Građani BiH zaslužuju stabilnu budućnost nakon pakla kojeg su prošli

Visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se javnosti nakon sastanka s Majkom Tarnerom, američkim kongresmenom i bivšim guvernerom Dejtona.

- Poštovani Tarner, poštovani kongresmen Nokros, cijenjeni članovi delegacije NATO-a i delegacije SAD, poslije tri decenije mi imamo čast da je s nama bivši gradonačelnik divnog grada u Ohaju. Poruka ostaje nepromijenjena, mir se mora zaštiti, poštivati i aktivno braniti. Ova ploča je više od simbola, ona je podsjetnik da nasljeđe Dejtona mora živjeti u institucijama i javnom životu BiH. Ime Dejtona će zauvijek imati veliko značenje u BiH, kao i Vaša posvećenost u tome. Takvo mjesto sjećanja je podsjetnik da se mir ne treba uzimati zdravo za gotovo. Vidjet ćemo da cijelo Sarajevo će se prisjećati Dejtona i smatram da ime Vašeg grada se nikada nije toliko učestalo koristilo kao što je to učinjeno ovdje. Nekada moramo naglasiti šta stoji iza Dejtona - rekao je.

Dodao je da današnja posjeta šalje jasnu i snažnu poruku.

- Posvećenost SAD suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH i dalje ostaju nepokolebljivi i jaki. Želim zahvaliti Ginkelu što je prisutan ovdje i što svakodnevno radi. Dejtonski sporazum okončao je rat, ali njegov značaj nije prestao prije 30 godina. On i dalje održava stabilnost i pruža podršku BiH ka evropskoj budućnosti. Dok obilježavamo 30 godina mira, moramo ga čuvati poštivanjem institucija koje su uspostavljene i jačanjem vladavine prava. Moramo se suprotstaviti svakom pokušaju podrivanja Dejtona. Građani BiH zaslužuju stabilnost budućnost nakon pakla kojeg su prošli - rekao je Šmit